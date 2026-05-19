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白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-19 HKT
发布时间：09:00 2026-05-19 HKT

粤剧名伶白雪仙（仙姐）于今天（5月19日）迎来98岁寿辰，圈中后辈纷纷提前为她贺寿。日前有网民在社交平台Threads上载影片，分享偶遇仙姐的79岁爱徒陈宝珠与其儿子杨天经的片段。从影片可见，陈宝珠与儿子现身，准备前往为仙姐贺寿，现场早已有大批影迷冒雨守候，场面热闹，足见陈宝珠的魅力不减当年。

陈宝珠与影迷亲切交流如老朋友

影片中，陈宝珠甫现身，一众资深影迷便蜂拥而上，热情地与偶像互动，情况绝不逊于现今年轻人追捧偶像的狂热。陈宝珠亦表现得非常亲民，不但与影迷亲切交流，更细心关怀他们的近况，问候身体，尽显温柔体贴的一面。据影片旁白透露，这些长情影迷追随陈宝珠超过半世纪，与偶像一同成长，风雨不改的支持，实在令人动容。

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陈宝珠影迷超长情令网民惊讶

这次「野生捕获」事件，不但让外界一窥陈宝珠与师傅白雪仙的深厚情谊，更意外地展现了资深艺人与其影迷之间数十年如一日的真挚情感。不少网民看后都大为惊讶，纷纷赞扬陈宝珠亲民贴地，更对影迷们的长情与坚持表示敬佩，这种传统的追星文化，在现今的娱乐圈中实属难能可贵。

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