米雪首度公开「初吻」被郑少秋夺走 内幕曝光秋官有私心？ 米记自爆患过度活跃症丨一周星星
更新时间：23:28 2026-05-17 HKT
发布时间：23:28 2026-05-17 HKT
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TVB娱乐访谈节目《一周星星》今晚（17日）于翡翠台播出最新一集，请来「冻龄美魔女」米雪，联同圈中好友石修及阮兆祥接受主持王镇泉访问。出道逾50年、甚少拍亲热戏的视后米雪，在节目中大爆自己的「萤幕初吻」竟是献给了超级巨星郑少秋（秋官）！她详细忆述，那次并非在戏剧合作中，而是在为郑少秋的《蜀山》主题曲拍摄MV。当时由名导演程小东执导，剧情讲述她为救中毒的秋官而吸出毒血，没想到导演在现场才告知有这场「吻戏」，让她极为惊讶。这番惊人自爆，也让阮兆祥搞笑追问郑少秋事前是否知情，更质疑郑少秋有「私心」。
米雪惊揭患过度活跃症
除了爆料与郑少秋的演艺圈秘闻，米雪的健康状况同样引起网民高度关注。向来充满活力的她，在「你问我答」环节中惊揭自己原来患有过度活跃症！她透露早前跟随周润发（发哥）跑步后，发现自己异常精神兼体力爆棚，求医后才确诊，为此她决定进行一项神秘任务来调整心态。此外，曾被《溏心风暴》监制刘家豪激赞掌掴戏了得的她，更即场向主持亲授专属的「手指掌掴」秘技，一秒气场全开，展现视后级的精湛神级演技。
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米雪谈「冻龄秘诀」
拥有逆龄容颜的米雪，其「美魔女」状态连好友苗侨伟及江美仪都频频请教保养心得。对于大众最热搜的「冻龄秘诀」，米雪大方公开三大法则，除了强调「保持开心最重要，可以打退很多病痛」外，还有两项日常必须坚持的习惯将于节目中揭晓。这位人美心善的好戏之人更幽默笑称自己的「正职不是拍戏」，私下其实将大量时间投入义工及慈善公益工作。
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