离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养

30岁的2020年港姐冠军谢嘉怡（Lisa），去年离巢后，虽然已经回到苏格兰生活，但她依然对香港念念不忘。日前她前往格拉斯哥一个名为「香港市集」的活动，影片中，谢嘉怡透过香港的特色街头小食，去满足自己对昔日生活工作地方的怀缅。片中最能引起香港人共鸣的，莫过于港式烧卖和肠粉，谢嘉怡急不及待地用竹签拮起烧卖放入口中细细品尝，脸上流露出无比满足的幸福表情，仿佛一瞬间便回到了香港的街头，感受温暖的人情味。

谢嘉怡放低艺人包袱疯狂「扫街」

影片中，谢嘉怡兴奋地穿梭于各个美食摊档之间，对眼前的地道小食表现出极大的热情。除了烧卖，她先后品尝了肠粉、生煎包、烧鸡肉串、香蕉煎饼，全是香港的特有风味美食。谢嘉怡最后排长龙买了一杯港式冻柠茶作结。整个过程，她全程挂著灿烂的笑容，让粉丝们看到她放下艺人包袱后，那份发自内心的快乐与自在。

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谢嘉怡拍《爱回家》成演艺生涯代表作

谢嘉怡赢得港姐冠军入行，凭借其混血儿的漂亮外貌，当年一出道便俘虏了不少观众。然而，由于她在苏格兰成长，广东话不甚流利，使其在香港娱乐圈的发展受到一定局限。尽管如此，她在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演的实习生「吕冠君」一角，成功以其可爱的「半唐番」风格深入民心，成为她演艺生涯的代表作。正当观众期待她有更多演出机会时，谢嘉怡却在剧中突然「被消失」，其后更在2025年宣布与TVB结束合约关系，正式离巢，令不少粉丝感到可惜。

谢嘉怡离巢自揭患「多囊卵巢综合症」

离巢后的谢嘉怡，不再受艺人光环的束缚，大方地在社交平台剖白自己近年来一直饱受多囊卵巢综合症的困扰。这个令女性荷尔蒙失调的病症，不仅影响了她的身体，更带来偏头痛和脱发等连锁问题，对其身心造成巨大压力。这也解释了为何她早前在幕前的曝光率逐渐减少。谢嘉怡返回苏格兰休养后，早前透露病情已有所好转，并正积极筹备多项新计划，准备重新出发。

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