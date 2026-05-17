中年好声音4丨周志康唱《身体健康》愧疚要大女照顾 女儿台下爆喊 前主持老婆入镜

TVB歌唱真人骚《中年好声音4》今晚（17日）播出的「人生之歌」主题赛下半场，再度引爆观众泪腺。参赛者周志康选唱张卫健的名曲《身体健康》，凭歌寄意分享自己由体弱多病到成为一家之主的感人经历，其真情流露的演绎不但令周志康老婆、前ViuTV节目主持卢芷茵（Emily Lo）及大女在台下泪崩，连评审肥妈（Maria Cordero）也忍不住喊足全场。

周志康忆童年病痛感激家人不离不弃

在今晚的节目中，周志康以一曲《身体健康》道尽心声。他在赛前访问中透露，自小体弱多病，哮喘令他成为医院常客，最深刻的童年画面便是病床上的天花板。他坦言，虽然有妈妈和爷爷嫲嫲的悉心照顾，却因成为家人负累而感到内疚。如今已为人父的他，决心要变得更强大，从被守护者变成守护家人的支柱。

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周志康演绎《身体健康》父女对望泪崩

比赛当晚，周志康的妻子偕同两名女儿亲临现场为他打气。他演唱时频频望向妻女，歌声充满情感。当唱到「我害怕你要照顾我，担心得出一脸倦容」时，他忆起有一次生病在床，当时还在读幼稚园的大女儿，竟懂事地为他端来一杯水，再为他盖好被子。这一幕让他深感愧疚，觉得自己作为爸爸竟未能好好照顾自己。

周志康在台上分享这段往事时，终于忍不住哽咽落泪，并望向观众席上的大女儿。台下的大女儿似乎也感受到爸爸的情绪，随即爆喊，而太太亦早已哭成泪人，场面温馨又感人，令全场观众及一众参赛者为之动容。周志康的深情演绎最终获得85分。

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