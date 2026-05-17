江芷妮罕晒与冯盈盈合照 两代TVB花旦相差17岁状态大比拼 息影转行做CEO兼获委任行业专家

前TVB女星江芷妮（Cherie）近年鲜有在幕前露面，但近日她在社交平台IG限时动态分享了一张与2016年港姐冠军冯盈盈（Crystal）的罕有同框合照，随即引起网民热烈讨论。正如相片所示，虽然现年48岁的江芷妮与31岁的冯盈盈年龄相差足足17岁，但保养得宜的江芷妮站在冯盈盈身边，无论是气质还是肤质都完全不输，状态极佳。身为美容集团老板娘的她，皮肤依然白滑紧致，被网民大赞是名副其实的「冻龄女神」，绝对是自家美容院的最佳「生招牌」。

江芷妮离巢转行靠百万奖金打造美容王国

回顾江芷妮的演艺生涯，她于2001年加入TVB，初时主要担任《K-100》及《非常音乐空间》等节目的主持工作，其后亦参演了《同捞同煲》及《爱情全保》等剧集，更曾与马国明组成经典的萤幕情侣。不过，她在2007年约满TVB后毅然选择离巢，正式退出娱乐圈，并转行从商开美容院做老板。

江芷妮的创业契机相当传奇，当年她在《万千星辉贺台庆2007》中幸运赢得价值100万港元的现金大奖，她将这笔奖金连同多年来参与游戏节目累积赢得的30多万港元作为本金，全数投入创立自己的美容集团，眼光独到。

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江芷妮进修变行业专家

除了积极扩张美容事业版图，退圈后的江芷妮亦非常好学不倦，积极进修。为了提升营商与专业能力，她不仅在香港大学修毕工商管理硕士学位（MBA），还顺利考获了美容业资历认可4级资格。

凭借丰富的行业经验与专业知识，江芷妮现时更担任职业训练局（VTC）美容及美发业训练委员会主席，为业界培育人才出心出力。早前她再在社交平台公布喜讯，宣布获香港学术及职业资历评审局（HKCAAVQ）委任为行业专家，相当犀利！她在美容业界的权威与地位备受肯定，成功从昔日的女艺人，完美蜕变成独当一面的商界女强人。

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江芷妮嫁建筑师组一家四口

在事业取得傲人成绩的同时，江芷妮的家庭生活亦十分圆满。她在2012年与拍拖两年的建筑师男友Derrick步入婚姻殿堂，婚后分别于2019年及2021年先后诞下长子与次女，凑成一个「好」字。如今一家四口生活幸福美满，江芷妮成功在照顾家庭与打理美容事业之间取得完美平衡，加上外貌依旧维持在巅峰状态，被不少网民与传媒封为圈中艺人转型成功的「人生胜利组」最佳典范。

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