袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘

41岁的「最上镜小姐」袁嘉敏（Candy），近年虽然淡出幕前，但凭借其骄人身材，在社交平台上依然是人气高企的性感女神。自去年结束短暂的移英生活回流返港后，她积极转型，不仅用心经营Patreon及各大社交平台，透过发布性感靓相吸纳粉丝支持，更频繁穿梭内地登台演出，吸金力惊人，生活过得越来越富贵。近日袁嘉敏飞往泰国曼谷享受假期，并分享了一系列性感照片，让网民热血沸腾。

袁嘉敏超低胸透视诱惑大晒澎湃上围

袁嘉敏的衣著打扮也彻底融入曼谷风情，以一身清凉夏装示人。在最新发布的一组照片中，她穿上了一件粉红色细码吊带背心，瞬间成为全场焦点。这件上衣的剪裁极为大胆，超低胸的设计将她傲人的上围展露无遗，营造出异常澎湃的视觉效果。贴身细码的布料，只包裹一半上围，并展示她玲珑浮凸的曲线，让本已火辣的身材更显丰满诱人，而背心轻薄的质料，在阳光下呈现出若隐若现的透视效果，为整个造型注入了极致的性感魅力，一举一动，也陷入差1cm即将走光的边缘。

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网民看穿袁嘉敏「留一手」吸金策略

袁嘉敏的曼谷之旅，虽然只在酒店的泳池边悠闲地打卡享受日光浴，但有眼利的网民发现，她这次在公开的社交平台上罕有地「收起性感」，未有大方展露完整的火辣泳衣照，仅以唯美照片满足粉丝。这不禁让人联想到她目前积极经营的 Patreon 平台，相信这正是她「留一手」策略，将最吸睛的终极泳装福利，留给那些愿意付费支持的专属粉丝，借此保持神秘感并吸引更多人订阅。

袁嘉敏晒旅游照反击收入大跌传闻

事实上，袁嘉敏自回流香港后，曾一度引来外界对其经济状况的揣测，早前有传闻指她的Patreon平台收入可能大不如前，因此需要频繁更新性感照片来「谷销量」。对此，袁嘉敏曾亲自撰文，有理据地反击谣言，强调一切纯属无中生有。从她这次在泰国的奢华旅程看来，无论是入住高级酒店、品尝米芝莲美食，都足以证明她的生活质素丝毫未受影响，继续享受做单身贵族。

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