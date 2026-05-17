陈康堤首参与拉阔音乐会获天后加持 容祖儿：看著这BB长大 世姪女尽得父亲陈奕迅真传

乐坛天后容祖儿（Joey）在社交平台分享了与陈奕迅女儿陈康堤的温馨合照，并感性发长文力撑细姪女初登大型音乐会。作为陈奕迅夫妇的多年挚友，容祖儿可谓是看著陈康堤长大，二人合照当中包括小时候穿著可爱黄色恐龙装的康堤与祖儿亲密互动的照片，以及如今容祖儿在后台紧紧拥抱著已亭亭玉立的陈康堤。容祖儿激动地写道：「看著这BB长大，莫名的感动。冲吧！朝著自己的梦想！」她更大赞陈康堤唱歌好听，完美遗传了父亲的音乐天分，并感谢徐濠萦在背后的爱与支持，字里行间充满了对这位星二代姪女的疼爱与骄傲。

陈康堤遗传父亲陈奕迅音乐基因

陈康堤昨晚（16日）举行的《拉阔音乐会 <3少于三 MC张天赋 X CONSTANCE X Gareth.T》，与MC张天赋及Gareth.T（汤令山）联袂演出。这是她首次正式踏上大型音乐舞台。三人开场即合唱一曲《一律建议分手》炒热气氛。面对人生首个大型骚，陈康堤难免感到压力。同台的MC尽显前辈风度，透露原先并没有准备讲话环节，是当天为了照顾康堤而临时设定的。MC更主动向台下观众呼吁：「因为她很紧张，大家给予她多些掌声，让她可以稳定及再澎湃一些。」在全场热烈掌声鼓励下，为陈康堤注下了强心针。

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容祖儿帮世姪女陈康堤加持打气

作为「歌神」陈奕迅的女儿，陈康堤的初试啼声自然成为大众焦点。她在台上的清澈声线与深情演绎，让观众惊叹她确实拥有优良的音乐基因，台风稳健且散发出属于自己的独特魅力。不过，自我要求甚高的康堤在演出结束后受访时坦言，登台前自己「超紧张」，导致开场部分的表现未如理想，直言心里很想有机会再重唱一次，务求做得更好。她谦虚地表示，直到音乐会去到中后段，自己才慢慢适应舞台，放松下来并渐入佳境。总结这次的处女骚表现，陈康堤严格地只给予自己8分。这份对演出一丝不苟的态度，足见她对音乐的认真与热诚，展现了无穷的潜力。

陈康堤与网球一哥黄泽林相恋

除了在音乐事业上迈出成功的一步，陈康堤的感情生活同样备受大众关注。去年10月，她突然在IG宣布与日本混血模特儿男友Shou Honda分手。然而，回复单身后，今年2月再传出新恋情，对象是同为21岁、香港土生土长的「网球一哥」黄泽林（Coleman）。据知情人士透露，两人是经由陈奕迅无心插柳下牵线认识的：「陈奕迅和黄泽林本身认识，黄泽林每日去练波，打波时会撞到，陈康堤陪陈奕迅时，大家会一齐倾偈。」加上两人成长背景相近，陈康堤曾就读拔萃女书院，而黄泽林则是拔萃男书院出身，年纪相若兼话题投机下，从而擦出爱火花，陈康堤事业与爱情皆大丰收，网民纷纷羡慕她是人生胜利组。

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