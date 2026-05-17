何超蕸追思会丨城中富豪与政界名人送别何超蕸 李泽楷、郭炳江、霍英东家族、许晋亨致意

已故赌王何鸿燊与二太蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸，上月因病离世，终年 58岁。何超蕸的胞妹何超仪指何超蕸身患癌症多时，但属突然离世，因此全家都非常震惊。其实除了家人难接受何超蕸突然离世，她的死讯亦震惊政商界。由李泽楷、盛智文等重量级人物组成的「何超蕸女士追思委员会」，今日（17日）选址湾仔一所酒店为何超蕸举行庄严的追思会。除了何家一众成员抵达现场打点外，亦吸引大批媒体驻守，见证这位女强人人生最后一程的哀荣。

政商巨头悼念何超蕸

何超蕸的追思会现场可谓政商巨头云集，充份体现了何超蕸生前广阔的人脉与极高地位。出席名单中，政界代表有财政司司长陈茂波、前立法会主席范徐丽泰及前律政司司长梁爱诗；商界领袖则有李泽楷、盛智文、郑志刚、郭炳江、杨其龙、赵式芝、赵曾学韫、何超琼前夫许晋亨。此外，霍英东家族多位成员亦到场致哀，包括霍震寰、霍震霆及其子霍启山，而霍启刚更与太太郭晶晶一同现身，神色肃穆。名单中还包括杨超成、马清扬，以及曾任东华三院董事局总理的翁嘉穗等，众人先后抵达灵堂悼念，向这位信德集团的核心人物致意。

相关阅读：何超蕸追思会｜何超仪悲痛送别何超蕸 谈胞姊死因：全身都有癌 突然离世全家震惊

何超蕸生前积极公益与商界事务

何超蕸生前积极投身社会公益与商界事务，不仅在家族事业中担任要职，更曾出任东华三院主席等多项社会公职，其专业形象与贡献备受各界肯定。追思会上，不少友人均对她的英年早逝表示心痛，认为她是何家出色成员的典范。随著私人追悼礼结束及公众致祭完成，一众政商名流及演艺界好友陆续离开。

相关阅读：何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场 长房何超雄二房何猷龙罕露面 何超仪撑拐杖私人医生随行

霍震霆对何超蕸离世感突然

霍震霆离开时表示对何超蕸离世感到很突然和婉惜，称两家人认识多年，今日以好朋友身份到来，也有很多朋友来送别，问到之前可知她的身体情况？霍震霆表示大家都有公职在身，会一起开会，透露她有一段时间的确比较少去开会，大家都不知道她的情况，「很可惜她离开我们，她姐姐都话她就算不舒服都很少提，其他人都未必知，所以对我来讲很突然。」

相关阅读：何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金

霍震霆揭追思会场内情况

问到追思会场内的情况，霍震霆表示气氛好好几特别：「这是一个比较欢乐的地方，好多朋友都在这里开过生日派对，今次是很特别的安排，因为这些活动（追思会）都比较沉重，大家都知她喜欢花园，场地布置有花园气氛，亲友来到时都有一个好好的环境送她一程。」又赞何超蕸是一个很好的人，她的精神与品格是年轻人学习的榜样。

相关阅读：何超蕸追思会丨何超蕸追思委员会名单彰显广阔人脉 杨千嬅、杨紫琼、李泽楷任筹备委员

何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场：