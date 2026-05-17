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何超蕸追思会丨何超蕸追思委员会名单彰显广阔人脉 杨千嬅、杨紫琼、李泽楷任筹备委员

影视圈
更新时间：15:26 2026-05-17 HKT
发布时间：15:26 2026-05-17 HKT

已故赌王何鸿燊与二太蓝琼缨的三女、信德集团执行董事何超蕸于上月12日因病离世，终年58岁。今日（17日），由政商及演艺界重量级人士组成的「何超蕸女士追思委员会」于湾仔一所高级酒店为其举行追思会，仪式涵盖团体致祭、私人追悼礼及公众致祭。除了一众何鸿燊家族成员及政商界名流齐聚送别外，不少娱乐圈中人亦到场致意，当中包括与何超蕸交情甚笃的乐坛天后杨千嬅及其丈夫丁子高，众人神情哀伤，现场气氛庄严凝重。

杨千嬅任何超蕸追思会筹委助办后事

何超蕸与杨千嬅在圈内相识多年，双方感情极为深厚，堪称「神仙闺密」。回顾当年杨千嬅与丁子高举行婚宴，何超蕸不但出心出力帮忙筹备，更亲自上阵担任姊妹团成员见证好友幸福；在千嬅怀孕期间，两人亦曾多次被传媒拍到温馨聚会的画面。面对多年挚友遽然离世，杨千嬅悲痛万分，但仍强忍伤痛，亲身担任何超蕸追思会的筹备委员会成员，全力协助家属妥善办理后事，尽显两人的深厚姊妹情谊。

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追思委员会名单彰显何超蕸广阔人脉

除了闺密杨千嬅担任筹备委员外，这次追思会的委员会成员名单更是份量十足，充分反映出何超蕸生前极佳的人缘与影响力。名单阵容涵盖各界顶尖人物，包括霍英东集团主席霍震霆、奥斯卡国际影后杨紫琼、电讯盈科主席李泽楷、兰桂坊之父盛智文、知名女星邝美云以及资深传媒人黎芷珊等。这份横跨政界、商界及娱乐圈的超强名单，足见赌王千金何超蕸生前在社会各界建立的深厚人脉与极高声望，她的离去无疑是跨界别的一大损失。

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何超蕸于娱乐圈人脉广：

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