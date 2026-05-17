钟丽缇爆喊贺18岁二女毕业 继父张伦硕一亲暱举动被轰欠「边界感」？

昔日性感女神钟丽缇，经历过三段婚姻，至今育有三名女儿，分别是长女张敏钧（Yasmine）、二女张思捷（Jaden）及细女张凯琳（Cayla）。三姊妹均完美遗传了妈咪的优良基因，长得亭亭玉立。近日，钟丽缇在社交平台，分享了18岁二女Jaden高中毕业的短片，她们举家现身校园支持，场面本应温馨感人，却因继父张伦硕的一个亲暱举动，再次掀起网民对家庭「边界感」的热烈讨论。

钟丽缇二女毕业蜕变气质美女

在钟丽缇分享的女儿毕业短片中，纪录了全家人前往北京顺义国际学校，参加二女张思捷毕业活动。影片中，钟丽缇多次对著镜头激动落泪，当看到囡囡穿上毕业袍，步入礼堂时，她更忍不住大喊：「Jaden妈妈爱你～I'm so proud of you!」不少网民大赞张思捷「女大十八变」，展现出美女气质，与妈咪犹如饼印。钟丽缇一家又随著二女登上天坛，看著张思捷与同学一起景毕业照，画面温馨治愈。

相关阅读：钟丽缇女儿三姊妹泳装大解放 16岁细女靠一部位KO家姐 曾天生弱视花2年时间治疗

继父张伦硕亲吻囡囡被指欠边界感

然而，讨论的焦点很快便转移到继父张伦硕身上。影片捕捉到张伦硕手持气球，表现得比亲生爸爸更兴奋，甚至在拍照时与老婆一同「左右夹击」亲吻继女的脸颊。这幕「啜爆继女」的画面曝光后，随即引发网民两极反应，有人认为这是感情深厚的表现，亦有网民直指张思捷已是18岁的成年女性，继父与继女之间应保持适当距离，批评此举「欠缺边界感」。

钟丽缇为细女误拍家姐如厕道歉

事实上，钟丽缇一家惹来不少是非，今年3月，细女张凯琳就曾引发轰动一时的「浴室自拍事件」。当时张凯琳在社交平台分享与友人的合照，镜头却意外反射出后方正在如厕的少女，有指是钟丽缇二女。当时争议发酵至姊妹不和的揣测，钟丽缇为了保护女儿，不得不亲自发长文道歉，承诺「这是我们作为父母教育和监护的不到位，孩子还小，没有意识到边界问题」。没想到事隔仅两个月，家中的成人成员竟在毕业礼上再度因亲暱行为触碰网民神经。

相关阅读：钟丽缇大女张敏钧游越南尽展澎湃身材 比坚尼裤仔凸显蜜桃臀 坐笃笃上围狂跌宕