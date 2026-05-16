方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯

方力申（小方）于今晚（16日）在红馆举行《方力申Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》尾场，吸引大批圈中好友及粉丝到场支持，现场星光熠熠，气氛推至顶点！作为圈中出名的人缘王，方力申今次红馆开骚获多位星级好友现身捧场。尾场的座上客阵容鼎盛，当中包括谢安琪与张继聪夫妇、吴业坤、MIRROR成员Alton（王智德）、唐诗咏以及钟培生等，齐齐见证方力申的「最佳时间」。

方力申老婆叶萱抱囡囡Isla到场

除了星级好友，方力申最强大的后盾当然是他的家人。在演唱会开场前，方力申太太叶萱（Maple）特别抱著两人仅5个月大的女儿方爱嘉（Isla），与老爷奶奶一同去到后台影相探班。可爱的Isla绝对是全场焦点，虽然人仔细细只有5个月大，但面对镜头毫不怯场。一到影相环节，Isla更即刻自己动手除下太阳眼镜，精灵活泼的模样瞬间融化在场众人！

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Maple甜爆为老公方力申评分

看到老公方力申在台上的倾力演出，作为老婆的Maple当然感到非常骄傲。当被问到觉得老公今次红馆演唱会表现如何时，Maple即时甜爆大赞「好睇」，更毫不吝啬地为老公打出「101分」的超高评价，恩爱程度羡煞旁人！

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