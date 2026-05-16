方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
更新时间：20:50 2026-05-16 HKT
发布时间：20:50 2026-05-16 HKT
发布时间：20:50 2026-05-16 HKT
方力申（小方）于今晚（16日）在红馆举行《方力申Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》尾场，吸引大批圈中好友及粉丝到场支持，现场星光熠熠，气氛推至顶点！作为圈中出名的人缘王，方力申今次红馆开骚获多位星级好友现身捧场。尾场的座上客阵容鼎盛，当中包括谢安琪与张继聪夫妇、吴业坤、MIRROR成员Alton（王智德）、唐诗咏以及钟培生等，齐齐见证方力申的「最佳时间」。
方力申老婆叶萱抱囡囡Isla到场
除了星级好友，方力申最强大的后盾当然是他的家人。在演唱会开场前，方力申太太叶萱（Maple）特别抱著两人仅5个月大的女儿方爱嘉（Isla），与老爷奶奶一同去到后台影相探班。可爱的Isla绝对是全场焦点，虽然人仔细细只有5个月大，但面对镜头毫不怯场。一到影相环节，Isla更即刻自己动手除下太阳眼镜，精灵活泼的模样瞬间融化在场众人！
相关阅读：方力申演唱会2026｜陈慧琳现身代邓丽欣唱《好心好报》掀热话 尾场前突发受伤急救：衫会照除
Maple甜爆为老公方力申评分
看到老公方力申在台上的倾力演出，作为老婆的Maple当然感到非常骄傲。当被问到觉得老公今次红馆演唱会表现如何时，Maple即时甜爆大赞「好睇」，更毫不吝啬地为老公打出「101分」的超高评价，恩爱程度羡煞旁人！
相关阅读：方力申演唱会2026｜老婆叶萱抱萌爆B女撑场 《百分百感觉》阵容重现 郑中基梁汉文兄弟合体
最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住 始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
2026-05-15 17:43 HKT
中半山家庭月薪32K请司机 5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
2026-05-15 18:19 HKT