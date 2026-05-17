谢霆锋赠父劳斯莱斯被谢贤卖出为女友还债？Coco爆2千万分手费真相  揭四哥送楼送金细节

现年89岁、人称「四哥」的影帝谢贤，其感情生活向来备受关注。他与年轻49岁的上海前女友Coco一段轰动的「爷孙恋」，虽然早已落幕，但近日Coco频频在社交媒体上分享二人昔日点滴，再次成为城中热话。继早前否认收过2000万「分手费」后，Coco再度拍片爆出惊人内幕，指谢贤为了弥补她的投资损失，竟毅然卖掉儿子谢霆锋所赠、意义非凡的劳斯莱斯。

Coco和谢贤拍拖非因金钱

在最新的影片中，Coco被问到一个尖锐问题：「如果四哥没有钱，你还会爱上他吗？」她坦言，当时自己的赚钱能力已经很高，足以应付奢侈品消费，表示自己随时可以买Dior的鞋子，因此与谢贤交往从来不是为了金钱，而是被他无穷的魅力所吸引。

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谢贤买掉名车帮Coco还债

随后，Coco重提所谓的「分手费」，并揭露了一段惊人往事。她表示二人交往期间，因投资首次公开募股（IPO）失利，亏蚀了巨额金钱。当时，谢贤为了补贴和安慰她，竟然决定将儿子谢霆锋所送赠的劳斯莱斯卖掉，并将所得的巨款全数给了她还债。

该劳斯莱斯为谢霆锋所送

据悉，这辆劳斯莱斯对谢贤而言意义非凡，不仅是儿子谢霆锋的一片孝心，就连女儿谢婷婷也特意为父亲购买了车牌。这辆充满家人爱意的座驾，无疑是谢贤的心肝宝贝。然而，为了安抚当时投资失利的Coco，谢贤却毫不犹豫地将其出售，足见Coco在他心中的超然地位。

谢贤为Coco付出远超2千万

Coco忆述，在他们交往的十多年间，谢贤一直对她宠爱有加，无微不至。他不仅曾建议并资助她在上海买楼投资，更会买金条给她放入保险箱，为她的未来作长远打算，并表示将会就算她一无所有，她也可以拿出来轻松应付生活。Coco爆出此等往事，反映她跟谢贤拍拖的十数年中，于谢贤手中得到上海物业、金条，到她投资失利蚀大钱，又得到谢贤出售名贵爱车作为补贴偿，换句话说谢贤为她所付出以及留下给她的，根本已远超2千万，所以Coco就表示：「所以所谓的分手费，我也是无所care的」。

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