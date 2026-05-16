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李蕴贺女儿生日疑反击前夫：母爱无可替代 罗章冠日前自封「半个母亲」被指暗寸前妻

影视圈
更新时间：19:00 2026-05-16 HKT
发布时间：19:00 2026-05-16 HKT

现年34岁的前少女组合Cream成员李蕴（Renee），2015年与内地金融才俊罗章冠结婚后，育有一子一女，但去年李蕴透露已离婚2年，更被发现回港生活疑似住公屋。离婚后，罗章冠夺得子女抚养权，他多次在IG上隔空暗寸前妻，更被翻出离婚前后曾表示自己遭背叛，引起不少揣测。日前，罗章冠在母亲节当天发文，自诩为「半个母亲」，字里行间疑似暗寸前妻李蕴只顾玩乐，不理子女，再度引发网民热议。今日（16日），李蕴趁著为大女紫晞庆祝10岁生日，以温情方式高调反击，强调「母爱无可替代」。

李蕴反击前夫发文疑意有所指

母亲节当日，罗章冠在IG限时动态上发布一张抱著女儿的照片，并配上长文，意有所指地写道：「世界往往是这样，有人会说、经常说，说着说着别人就当真了，洗着洗着就洗白了……当爹当妈这几年，辛苦的不是每天全方位的照顾跟付出，是看到每天玩耍的人，抄试卷考高分得意忘形，还到处炫耀理所当然。」他最后更标注「#半个母亲」及「#母亲节快乐」，似乎在暗示自己父兼母职，而前妻则是不负责任的一方。

相较之下，李蕴的社交平台在母亲节未有特别庆祝的帖文，仅在四月底透露自己即将「离开舒适圈」，字里行间流露出对新生活的期待与不安。

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李蕴贺女儿10岁生日发文有暗示？

今日是大女紫晞的10岁生日，李蕴在Instagram上连续发布多则动态，高调为女儿庆生，以行动证明自己对子女的爱护。她先是分享了一段精心制作的影片，记录了女儿从出生到10岁的成长点滴，当中包括一张她抱著刚出生女儿的温馨合照，并写上「2016.5.16 晞晞出生了」，影片中每一年的生日照，李蕴都在女儿身旁，力证自己从未缺席女儿的成长。

随后，李蕴再贴出为女儿举办的盛大生日派对照片，并感性发文：「宝贝女儿晞晞，十岁生日快乐！来到双位数的年纪了，继续健健康康，快高长大。这十年妳的每一刻，妈妈都历历在目。不管多少风雨，妈妈永远爱妳。」文末，她更意有所指地写下一句「母爱，无可替代」，配上一个吻的表情符号，被网民视为是对前夫言论的最高EQ反击，无需激烈言辞，一张张温馨的母女合照已胜过千言万语。

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