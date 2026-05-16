方力申演唱会2026｜陈慧琳现身代邓丽欣唱《好心好报》掀热话 尾场前突发受伤急救：衫会照除

方力申（小方、Alex）一连两场的红馆演唱会《方力申Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》今晚（16日）迎来尾场。然而，在开骚前数小时，方力申突然在IG限时动态表示自己意外受伤，需紧急接受物理治疗，情况令人担忧。他向粉丝承诺会尽力演出，更搞笑表示：「就算跳唔到，衫都会照除」，尽显其专业精神。

方力申红馆演唱会嘉宾阵容星光熠熠

现年46岁的方力申，入行26年举行首个红馆演唱会，昨晚（15日）的头场演出掀起全城热话。演唱会不仅请来郑中基、梁汉文两位《美女厨房》的经典拍档，更有方力申与《百分百感觉》主角周励琪、陈晓东、李彩华的世纪合体。最令人惊喜的是，天后陈慧琳（Kelly）担任嘉宾，与方力申合唱他与前女友邓丽欣的经典歌曲《好心好报》，立即掀起网民讨论。

方力申透露，他一直想请陈慧琳做嘉宾，却苦无她的电话：「阿Mark（雷颂德）同我讲Kelly好好人，你帮过佢，佢一定帮你。」于是雷颂德给了陈慧琳经理人钟珍的电话给他。他胆粗粗致电，但对方未有即时答应，反而说在社交平台上看到方力申女儿的影片，觉得非常可爱。陈慧琳亦笑言自己也有追看方力申女儿的冲凉片段，更已follow了他，证明方力申现在吸纳了大量师奶粉丝。随后，陈慧琳更即兴邀请演唱会音乐总监Joey Tang上台，三人合唱《纪念日》，全场感动。

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方力申演唱会尾场前受伤「急救」

正当歌迷期待今晚尾场的精彩演出时，方力申却在今日于Instagram限时动态上载正在接受治疗的相片及影片，透露自己「急救中」。从他发布的内容可见，他早上游泳后不慎拉伤腰部，痛得「踎低都踎唔到」。他随即找朋友帮忙，并赶往位于中环的物理治疗中心求医。

有趣的是，为他治疗的物理治疗师夫妇正是昨晚座上客，方力申搞笑地写道：「寻晚呢两公婆睇我演唱会，今朝到我睇佢哋两个。」

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方力申治疗表情痛苦

从影片中可见，方力申俯伏在治疗床上，表情痛苦，物理治疗师正用冲击波等仪器为他治疗腰部。虽然饱受伤痛困扰，方力申仍不忘向粉丝派定心丸，他承诺：「我会尽力恢复，希望今晚跳到」，并透露已吃了止痛药和消炎药。他更幽默地向歌迷约定：「不过如果跳唔到，衫都会照除！」看来他心意已决，即使要忍痛上阵，也必定会为观众带来最完美的演出，完成「找数」承诺。不少粉丝及网民看到帖文后都纷纷留言，为方力申打气，并叮嘱他要小心身体，切勿过于勉强，希望他今晚演出顺利。

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