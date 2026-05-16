「五索」直接畀外籍靓仔摸胸 钟睿心挑战富豪伴侣底线 粉丝心痛蚀底霸气回应：胶来的

35岁的「五索」钟睿心自去年高调公开与已婚富豪马清铿的十年情，并育有四名子女后，作风越发大胆。她不仅时常在社交媒体上大爆马清铿的私密事，近期更发布一段与外籍型男的亲密互动影片，再次引爆网络热议。

外籍男「误触」五索胸部惹议

在五索最新发布的IG影片中，她与一位外籍俊男上演了一段有趣的剧情。影片开头，五索在街上见到靓仔迎面而来，随即戏剧性地「一秒头晕」，顺势倒向对方怀中。该名外籍男主角也相当入戏，立即温柔地将她抱住，以防她跌倒。然而，在电光火石之间，男方的左手却明显地触碰并托住了五索的左边胸部。

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五索高EQ回应被咸猪手

这段画面虽然充满戏剧效果，却也让一众粉丝大为紧张，纷纷留言大喊「咸猪手！」、「只手想放边啊？放开个女仔！」，担心她被占便宜。面对粉丝的激烈反应，五索本人却显得相当淡定，她亲自下场回复留言，向粉丝派定心丸：「绝对安全嘅位置，完全不是我身体自身嘅部份」，更直言：「胶来的，放心」。

五索高EQ回应隆胸往事

五索之所以如此回应，是因为她早已公开承认自己接受过隆胸手术。她坦率地表示被触碰到的只是「胶」，巧妙地化解了「咸猪手」的尴尬场面。许多粉丝对她的坦诚和敢作敢为大加赞赏，认为她「够坦白，敢作敢为」。

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五索曾向大婆挑机

事实上，五索的大胆作风早已有迹可寻。她曾在IG的「你问我答」环节中，面对网友辛辣提问「有什么想同大婆讲？」，她毫不避讳地回应：「恭喜你，你最痛苦的难关，现在由我来承受了。」这番话被网民解读为「最高级的挑衅」，认为她是以胜利者姿态向原配宣示主权。

五索直认曾经隆胸

除了感情生活，她对身材问题也同样百无禁忌。当被直接问到「有隆过胸吗？」时，她爽快承认，并半开玩笑地说：「又问，点样睇都唔似系真啦」，首次公开证实自己的傲人上围是「加工」而成。