《21世纪大君夫人》爆历史争议 边佑锡登基被批臣服于中国 韩国网民嬲爆列辱韩证据？

由人气偶像IU（李知恩）与边佑锡领衔主演的人气韩剧 《21世纪大君夫人》，将于今晚（16日）播出大结局，不料在完结篇前夕竟爆发开播以来最引起韩国网民讨论的历史争议。尽管最新一集 收视率冲破11.5%再创新高，但剧中关于边佑锡登基时的礼冠规格、台词及道具细节，被韩国观众质疑有「臣服中国」之嫌，引发网民强烈不满与政治风波。

边佑锡登基引发韩国观众强烈不满

于昨晚（15日）播出的《21世纪大君夫人》中，由边佑锡饰演的理安大君正式登基，惟他头戴「九旒冕冠」，并非「十二旒冕冠」亮相，引发韩国观众强烈不满。根据历史，九旒冕冠为朝鲜王朝君主向中国奉行藩属制度时所戴之礼冠，意指其地位低于中国皇帝；若韩国为完全独立的帝国，君主理应改戴象征最高主权的「十二旒冕冠」。

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高呼「千岁」被批暗示韩国仍臣服于中国

此外，《21世纪大君夫人》中议员向理安（边佑锡 饰）高呼「千岁」而非「万岁」，同样令观众质疑——「万岁」一词在朝鲜时期本为中国皇帝专用，如今剧情设定却沿用「千岁」，被批暗示韩国仍臣服于中国。网民亦质疑剧中使用的钢笔及茶具等均是中国制造，部分韩国观众怒斥该剧将现代韩国皇室想像成仍透过朝贡体系依附于中国，令剧集陷入政治风波。然而争议未阻收视报捷，15日播出的第11集，全国平均收视率录得11.5%，再创新高。

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