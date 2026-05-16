陈自瑶富国岛骚低胸人妻诱惑 「靓到一眼认出」被爆私下人品 一TVB女星竟「躺着也中枪」

现年44岁、被誉为TVB「最索人妻」的陈自瑶（Yoyo），近年凭借冻龄美貌和努力不懈的事业心，在香港与内地均收获超高人气。近日她趁著空档到越南富国岛享受阳光与海滩，有幸运的粉丝在当地巧遇她，并将合照分享至社交平台，大赞陈自瑶状态处于颜值巅峰，而且人品极佳，亲民举动获网民一致好评。

陈自瑶外地性感骚身材

从粉丝分享的合照可见，陈自瑶当晚身穿一袭白色吊带Deep V低胸长裙，配上精致妆容，显得容光焕发，仙气十足。尽管已为人母，但她的身材和样貌依然保养得宜，丝毫不见岁月痕迹。在另一张照片中，更可见陈自瑶主动拿起粉丝的手机，亲切地与对方自拍，完全没有明星架子。

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陈自瑶私下人品曝光

该名粉丝在帖文中兴奋地分享了这次偶遇经历：「去富国岛度假...还在日落小镇偶遇到yoyo，人超好，主动拿我手机合照，和我聊了会天问我从哪来的。」她透露陈自瑶当时是和姐妹们进行私人旅行，为免打扰，所以隔了几天才发文。

姚子羚「躺着也中枪」

这位粉丝更在留言区大赞Yoyo「美得很出挑」，表示当时自己正坐在路边，Yoyo一经过就立即注意到她，因为她实在「美得发光」。有趣的是，有其他网民留言自己的经历，指自己试过在路上认不出另一位TVB女星姚子羚，此话一出，让无辜的姚子羚可以说是「躺着也中枪」，也从侧面印证了陈自瑶的明星气场与辨识度确实惊人。

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