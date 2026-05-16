「Gigi」罗雪妍为《爱回家》将播毕急谋出路？拟移居内地悭生活费 赞一原因远胜留港

31岁的TVB小花罗雪妍，凭处境剧《爱·回家之开心速递》饰演接龙法律部的「Gigi」一角成功入屋。然而，近日《爱回家》已证实将于今年7月正式大结局，这意味著一众剧组演员可能要为生计奔波。而罗雪妍已经开始计划未来，为自己谋求出路，她坦言近期正积极考虑北上定居及发展，期望能在生活品质与事业拼搏之间，取得更好的平衡，近日她就拍片详列了定居内地的好处。

罗雪妍激赞内地医疗系统进步

罗雪妍首推内地的医疗进步与极致的生活便利性。她在影片中分享，以往对内地就医有少许阴影，曾因陪同事看病被繁琐的排队、挂号和缴费手续搞到「头都大埋」，直言「真系见过鬼都怕黑」。但近期她了解到深圳的医疗服务已大幅升级，不仅医院环境媲美五星级酒店，设有VIP病房及保障私隐的独立通道，而且在深圳彼此也可以用粤语沟通。除此之外，她对于内地网购及外卖服务赞不绝口，半夜想买宵夜十分方便，她更忆述试过到朋友家留宿，马上叫外送被舖枕头，令她大开眼界。

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罗雪妍称移居内地可住豪宅

罗雪妍提到内地极具性价比的生活成本与宽敞居住空间，在香港物价高企，她感叹同样的价钱在香港可能只够食一顿茶餐厅，在内地却能享用丰盛大餐。为了在香港维持生计，罗雪妍可谓搏到尽，早前她在小红书分享，自己一日打四份工的辛酸，因此她极度向往内地宽敞的居住空间，渴望下班后能有阔落的地方养猫养狗，彻底放松，直言若移居内地「生活压力真的瞬间减一半以上」。

罗雪妍指住内地生活费灭半

罗雪妍工作拼命且对北上生活充满憧憬，但她私底下其实是一名极度自律，且贴地悭家的好女仔。为了保持令粉丝称羡的完美身段，她除了勤做瑜伽及健身外，更会亲自下厨炮制减肥大餐。最令人惊讶的是，她早前拍片分享自己的「极致悭家秘诀」，教大家如何用200港元买餸，便能准备足够食足4日的健康减肥餐，现时计划移居内地，生活成本大为减轻，以后不用过上悭到极致的人生。

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