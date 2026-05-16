容天佑宣布B女出世重近8磅 珠宝千金太太半夜急Call入院 「TVB新驸马」感恩母女安康

现年30岁的TVB小生容天佑（Alex）今日在IG报喜，宣布与太太扶天恩（Winnie）的爱情结晶已顺利出生。B女重达3.5kg（约7.7磅），非常健康。容天佑分享了太太在九龙塘浸会医院半私家单人房休养的照片，Winnie产后气色极佳。而初生B女更是十分可爱，单人照中展现出「瞓著都识笑」的甜美模样。容天佑感恩方医生手势好，太太仅用了3个半小时便顺利产女，目前一家三口已出院回家。

容天佑囡囡等埋老窦收工先作动

容天佑今日于IG写道：「凌晨4:30收工打比老婆，佢叫我车佢去医院。感恩个女等我收工先作动，感恩方医生手势好好，老婆3个半钟就顺利生左个女出嚟，感恩女女好健康有3.5kg，感恩浸会医院嘅护士将我老婆同个女都照顾到无微不至，我们今天回家了，展开一家三口的新生活了@winniefu 辛苦你了」。

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容天佑获封「TVB新驸马」

容天佑与圈外女友Winnie拍拖8年，于去年11月结婚。Winnie家世显赫，家族经营庞大的珠宝首饰批发生意（外公做玉、阿姨做翡翠、爸爸做钻石首饰批发）。过大礼时金器摆满整张桌子，极尽奢华，因此容天佑被网民笑称为「TVB新驸马」。对此，容天佑曾大方回应没有压力，并承诺会用庞大的爱来回报太太一家。

容天佑传曾遭林颖彤妈妈棒打鸳鸯

入行逾10年的容天佑过去曾有一段事业低潮期，甚至户口曾穷到只剩40元，也曾与女星林颖彤（Bella）有过两年情，但传遭女方母亲棒打鸳鸯。不过，近年容天佑凭借其真功夫与演技逐渐崭露头角。从《法言人》中见习师爷「Tony仔」的飞踢马国明、《隐形战队》中的精采表现，到《逆天奇案2》饰演O记警察「口水言」，戏份越来越重，如今更是成家立室，可谓爱情事业双丰收！

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