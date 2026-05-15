佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光

即将于5月28日迎来51岁的视后佘诗曼（阿佘）状态大勇，一举一动都备受关注！昨日（14日），佘诗曼出席品牌代言活动时，罕有地以一袭低胸吊带长裙亮相，大方展现美好身段与事业线，旋即在社交平台Threads上引爆热话！更有网民点名不同年过50岁的女星，大赞她们亦如阿佘一样冻龄。

佘诗曼身形、肤质获激赞冻龄

从现场照片可见，佘诗曼不仅肌肤紧致白滑，身形更是Fit到漏，完全看不出已经年过半百。大批网民在Threads上留言大赞：「佘诗曼，世一！」更有网民惊叹：「50岁呢个身形、呢个肤质，不得了！」、「身形靓到，个样甜到…究竟佢系点保持少女味㗎」，更有网民表示：「阿佘而家仲靓过选港姐𠮶时！」

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佘诗曼性感示人成Threads热话：

佘诗曼「有料」身材掀热议

而佘诗曼的罕有性感造型也引起热议，不少网民惊讶她上围如此「有料」，甚至有自小看她主演剧集成长的网民表示：「我细细个睇佢，佢已经系呢个样，冇变过，好似食咗防腐剂咁。」亦惊叹她的自律生活，「有冇keep睇身形就知，由佢出道到而家都好似冇肥过咁」、「好多女星30岁已然keep唔到」、「佢真系次次都最佳状态见人」。

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严选12位50+香港冻龄女星Part 1：

严选12位50+冻龄女星

其实香港娱乐圈中，除了即将51岁的佘诗曼保养功力深厚外，还有不少年过半百但依然明艳照人的「冻龄女神」。她们的美貌和气质仿佛不受岁月洗礼，以下为你严选12位50+的冻龄女星，看看谁是你心目中的不老传奇！

陈炜（52岁）

人称「炜哥」的陈炜1996年夺得《亚洲小姐竞选》冠军出道，曾是亚视当家花旦的她，2012年加盟TVB，近年在多套剧集中展现霸气与充满女人味的演技。她不但皮肤白滑，fit爆的漏斗身形更是让不少年轻女生都自愧不如，完全不像已经年过半百。

滕丽名（50岁）

滕丽名凭《爱·回家之开心速递》的「熊尚善」一角深入民心，她在剧中的造型时尚，加上标志性的短发及直率性格，显得非常型格，是观众心中极具亲切感的冻龄女神。早前她参演电影版《寻秦记》，有网民对比她20多年前的样貌，与现时变化不大，大赞她keep得好。

郭羡妮（51岁）

1999年香港小姐双料冠军郭羡妮，其混血美貌向来令人印象深刻。即使近年已减产照顾家庭，但她不时在社交网站分享素颜近照，依然明艳照人。早前她久违现身宣传电影版《寻秦记》，网民都赞已为人母的她仙气不减当年。

宣萱（55岁）

视后宣萱凭借爽朗的形象和精湛演技坐稳一线花旦之位。近年她依然活跃于幕前，无论是身形还是样貌都Keep得极佳，热爱运动的她更是充满活力，岁月似乎没有在她身上留下太多痕迹。

何芷姗（52岁）

原名何绮云的何芷姗，在《爱·回家之开心速递》中饰演「Ma姐」大受欢迎。模特儿出身的她，多年来一直保持著高䠷纤瘦的身材，外貌保养得宜，气质优雅，绝对是圈中低调的冻龄代表。

黎姿（54岁）

黎姿绝对是冻龄界的指标！息影从商后变身上市公司CEO，即使已是三女之母，但样貌身材依旧十年如一日。她经常分享健康饮食及美容心得，每次现身都容光焕发，是公认的「不老传说」。

陈慧琳（53岁）

乐坛天后Kelly陈慧琳出道至今，一直维持著「白富美」形象，其模特儿身形亦令她成为品牌宠儿，不时出席时尚活动。即使已是两子之母，身材依然零走样，状态极佳，早前开演唱会更被网民大赞「靓到发光」。

严选12位50+香港冻龄女星Part 2：

李嘉欣（55岁）

「大美人」李嘉欣拥有最美港姐的称号，婚后虽淡出幕前，但美貌毋庸置疑。她高贵的气质多年不变，每次出席名流晚宴或品牌活动，都必定成为全场焦点。

梁咏琪（50岁）

Gigi梁咏琪近年未停过开演唱会与拍戏，状态仍然大勇。清爽的短发和高䠷的身形是她不变的标志，出道多年，样貌依然清纯甜美，笑容充满感染力，少女感满满。

张可颐（57岁）

被誉为「最有气质花旦」之一的视后张可颐，即使已年近60，外貌及身形依然保养得极好。近年她间中客串影视作品，风采依旧，展现出成熟女性独有的知性美。

吴美珩（54岁）

有「TVB古典美人」之称的吴美珩，自嫁入豪门后便绝迹幕前，生活十分低调。近年她间中在名媛聚会中露面，其优雅气质和冻龄美貌每次都惊艳网民，纷纷大赞她是真正的「气质女神」。

蔡少芬（52岁）

视后蔡少芬虽然已是三个孩子的母亲，但身形依然高䠷纤瘦。近年在内地综艺节目中展现真性情的她，素颜状态亦相当不俗，加上开朗的性格，让她由内到外都散发著青春活力。