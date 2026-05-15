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刘德华演唱会2026香港站未售票先发声明 附唯一指定购票连结及防骗指南 唔拣启德大场有原因？

影视圈
更新时间：17:30 2026-05-15 HKT
发布时间：17:30 2026-05-15 HKT

天王刘德华早前受访时预告将举行巡回演唱会，并以香港作为首站，消息令歌迷引颈以待！今日（15日），演唱会管理公司「红地毯管理有限公司」正式发表声明，证实《刘德华世界巡回演唱会香港站 2026》将于12月在香港体育馆（红馆）隆重举行。

官方声明防假消息提醒歌迷购票渠道

早前刘德华透露已入纸申请红馆档期，并笑言红馆对他而言较易控制。其创办的电影公司「映艺文化娱乐」授权的管理公司今日便发出官方声明，相信是为了对抗坊间流传的各种演唱会日期及门票售卖方式的揣测及潜在骗案。

声明中郑重指出，演唱会门票将只会透过「城市售票网（www.urbtix.hk）」及日后开设的演唱会官方网站进行售卖。官方此举，明显是心系歌迷，担心有人会因心急而误信未经证实的售票资讯，从而蒙受金钱损失。声明特别敬请公众提高警觉，并强调一切演出日期及详情，均以官方网站的公布为准。

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刘德华歌迷期待演唱会

歌迷们对于官方提早发布消息的贴心举动表示赞赏，并纷纷表示会耐心等候官方公布，务求循正确途径购票，共同抵制「黄牛」及诈骗行为。粉丝们得知刘德华演唱会已确定12月于红馆举行，纷纷表示期待天王的精彩演出。

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