关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅

现年63岁的「大美人」关之琳近年虽已淡出银幕，但生活依然富泰，坐拥逾5亿身家，居于市值1.5亿元的半山豪宅，享受著养尊处优的写意人生。日前，她为小11岁的胞弟关世华庆祝生日，姊弟合照罕见曝光，关世华的最新状态惹来热议。

关之琳超冻龄晒指上巨钻

从照片可见，关之琳的状态极佳，皮肤依旧白滑紧致，一头及肩长发显得乌黑浓密。她身穿休闲的白色外套内搭蓝色T恤，打扮甚有少女感，完全看不出已年届花甲。即使在随意的装扮下，手上的巨钻戒指仍然抢眼，低调中尽显富贵气质。

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关世华星味不输明星

身旁的弟弟关世华迎来53岁生日，其状态同样令人惊艳。他五官深邃，浓眉大眼，与姐姐关之琳极为相似，犹如「男版关之琳」。身穿全黑西装的他，身材挺拔，气场十足，流露出一种沉稳的魅力和富贵人家的儒雅气质，捧著生日蛋糕的模样，星味不输圈中人。

关世华曾破产谷底翻身

关世华虽然外型出众，并与姐姐同样遗传了明星父亲关山的优良基因，但他却没有选择进入演艺圈。他的人生路并非一帆风顺，早年从美国回港后曾因投资失利而破产。不过，他并未因此气馁，反而找到了自己的人生方向。据悉，关世华自小对玄学有浓厚兴趣，之后拜师著名风水大师苏民峰，学有所成后成为一名专业的风水师。他凭借自己的努力，并未依靠姐姐的名气，事业经营得有声有色，2021年他就花1,625万购入中半山的豪宅，可谓苦尽甘来，事业有成。

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