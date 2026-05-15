陈彦行饼印女样貌甜美可爱 拒复出拍戏自嘲「太肥」 爱女生父之谜再引揣测

49岁的陈彦行，自2024年被爆出已秘密诞下一女后，一直对家庭生活极为低调，尤其对女儿的样貌更是保护有加。然而，随著女儿日渐长大，她亦逐渐放下防备，不仅在社交平台分享母女温馨日常。近日，她更罕有地携同爱女Paris一同出席公开活动，以一身华丽的民族服装，惊艳全场。女儿可爱的模样，亦再次在大众面前曝光，瞬间成为全场焦点。不过，当被问及复出拍戏的计划时，她却谦虚婉拒，而关于女儿生父的身分，至今依然是娱乐圈一大谜团。

陈彦行母女档行时装骚

淡出幕前多时的陈彦行，与女儿Paris以「母女档」上阵，穿上同款设计、色彩鲜艳的红色民族服饰，从头饰到衣著都一丝不苟，充满异域风情，在「百变民族服Catwalk」比赛中，成为最抢镜的组合之一。从现场流出的影片可见，行姐虽然略带腼腆，但面对镜头依然笑容满面，尽显昔日风采。当被问到何时会再与观众见面、重返幕前拍戏时，她先是摇摇头，笑著自嘲道：「咁肥无人揾我拍㗎喇！」事实上，画面中的她皮肤紧致，神采飞扬，完全不像年近半百，不折不扣是冻龄美人。

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陈彦行爱女尽得妈妈优良遗传

陈彦行爱女Paris，穿著迷你版的民族服装，紥著可爱的小辫子，全程乖巧地跟在妈妈身边，一双灵动的大眼睛像极了妈妈，五官精致，完全遗传了妈妈的优良基因，引来现场宾客及网民一致大赞「好可爱」。自从陈彦行承认已为人母后，外界对于孩子生父的身份一直充满好奇。早前曾有传闻指，有相识20年的「闺密」向外爆料，称女儿的爸爸是著名艺人黄子华的司机。事后陈彦行在社交平台上怒斥被朋友出卖，但始终没有透露爆料者及孩子生父的真实身分，只表示「就算别人不仁我也不一定要不义的」，为事件留下更多悬念。

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