卢惠光因被逼做一件事好憎成龙 拍片亲揭秘闻真相 追随30年传因10万遣散费有嫌隙

67岁的卢惠光，曾是80年代的动作演员，加入成家班后，不单成为成龙的左右手与及出演多部动作片，两人合作长达三十年。但在2009年，二人友情不再，当时有传卢惠光遭到成龙无情「炒鱿鱼」，且仅获10万元遣散费。这对于当时与前妻黎淑贤经历离婚，正面临失业，还要独力抚养两名儿子的卢惠光来说，无疑是雪上加霜，两人交恶、反目的传闻也因此甚嚣尘上。时隔多年，这段恩怨似乎迎来了真正的解答。日前，卢惠光在内地社交平台上发布了一段影片，亲自出面剖析他与成龙大哥之间的真实关系。

卢惠光被成龙赏识由小喽啰变大反派

影片一开头，卢惠光就语出惊人地抛出一句：「当时我拍《醉拳2》𠮶阵时，我真系几憎成龙。」这句话立刻触动了网民的神经，以为他终于要大爆当年与成龙的恩怨情仇。但事实上，这份「憎恨」并非来自金钱纠纷，而是源于片场的严苛要求。卢惠光回忆道，其实在《醉拳2》开拍初期，他根本不是饰演那个令人闻风丧胆的大反派，而是只被安排做一个反派身边的闲角小弟。不过，由于出身武打底子，卢惠光即使在嘉禾片场等待成龙埋位拍戏的空档也从不懈怠，每天都会在楼梯旁边拉筋，一摆就是半个小时的「一字马」，双腿永远保持著极致的拉伸姿势。正是这份坚持与出众的柔软度，最终吸引了成龙的目光。

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卢惠光学米高积孙舞步蜕变成经典踢腿

成龙慧眼识英雄，为卢惠光带来了转机，但也同时带来了地狱般的考验。卢惠光忆述，有一天吃完饭后，成龙突然对他说：「喂不如咁啦，你做大反派，我畀机会你。你在两个礼拜之内，将个一字马摆过天空（头上）！」听到这个近乎不可能的任务，卢惠光当场吓呆。更令人意想不到的是，为了让这个反派的腿法更具个人特色与视觉冲击力，成龙甚至要求他去参考米高积逊（Michael Jackson）的舞步节奏与肢体动作！成龙希望卢惠光能将米高积逊那种流畅、独特且带有极强控制力的风格，融入到他的泰拳与一字马腿法之中，创造出一种前所未见的武打节奏。面对大哥「你做唔做呀？」的反问，卢惠光咬牙答应：「肯定做啦！」为了将腿踢到头上并展现出如米高积逊般的灵动节奏，他随后展开了疯狂的苦练。他笑言当时真的是「苦到自己喊」，但正是这份被逼出来的潜能，造就了《醉拳2》中那个腿功出神入化、令人惊艳的经典大反派。

卢惠光离婚后照顾两子拒上北京

除了经典的「朝天一字马」，卢惠光在影片中也特别提到了《醉拳2》结尾那场极具视觉震撼的工厂大战。他透露，当时要把成龙踢下火堆的戏份，现场燃烧的是高达三百多度的真火。为了安全起见，工作人员在开拍前一分钟疯狂撒盐降温，即便如此，高温依然令人窒息。卢惠光表示那场戏NG了十几次，当最后把成龙拉出来时，大哥的手已经被严重烧伤、烫到脱皮，必须狂擦药膏。看到成龙如此搏命，卢惠光由衷敬佩，这也是他虽然嘴上说「憎」，心底却充满感恩与敬畏的原因。至于2009年的「炒鱿鱼」事件，卢惠光接受访问时也早已澄清，当时成龙有询问他是否愿意一同上北京，但卢惠光离婚后，要留在香港照顾两个儿子，因此果断拒绝，双方才协议和平解散，而卢惠光前妻黎淑贤于2023年轻生离世，令人不胜唏嘘。

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黎淑贤生前相片：