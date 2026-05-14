高钧贤2500呎豪宅曝光 云石装潢巨型露台拥无敌湖景 宽敞客厅配落地玻璃采光极佳

41岁的高钧贤，自2024年与年轻10岁的美容界富婆黄梓漫闪婚后，家庭生活幸福美满。翌年，太太为他诞下女儿高子琳（Liona），他亦化身二十四孝「凑女公」，全力支持太太的事业。早前，高钧贤在社交平台上，分享多段家庭乐影片，令他与家人现居于深圳南山，一个价值不菲、面积达2,500呎的湖景豪宅单位，罕有地全方位曝光，其奢华程度及温馨布置，旋即成为网民热话。

高钧贤2500呎豪宅拥巨型露台

从高钧贤分享的最新影片可见，其爱巢采用了时下流行的开放式设计，客厅与饭厅相连，空间感极强。全屋以米白色及木色为主调，格调高雅温馨。地板铺上了带有自然纹理的浅色云石，墙身同样铺设了同色系的大块云石，尽显气派。客厅摆放了一张巨大的白色沙发，但最抢眼的，莫过于占据了客厅近半位置、专为女儿Liona打造的游乐区。屋内各处也放满了各式各样的玩具，俨然一个私家游乐场，足见夫妻二人对女儿的极致宠爱。而环绕全屋的落地玻璃大窗，将户外的无敌湖景及城市景致引入室内，采光度十足，白天景色怡人，晚上万家灯火，高钧贤亦曾表示，最爱与太太在巨型露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。

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高钧贤豪宅室内设有红酒柜

高钧贤的客饭厅之间，有一个巨大的入墙饰柜，上层是透明玻璃柜，下层则是木制书架，摆满了书籍。饰柜旁更设有一个专业的恒温红酒柜，存放了多支佳酿，足见二人对生活品味的追求。此外，家中各处亦摆放了不少潮流艺术品，如窗边的「史迪仔」和透明Bearbrick公仔，为豪宅增添了不少年轻活泼的艺术气息，与充满童趣的毛公仔和玩具相映成趣。

高钧贤凑女睇篮球赛事

在曝光的画面中，高钧贤老婆黄梓漫大多时间都专注地在书枱前工作，而高钧贤则全程化身「神队友」，在旁陪伴女儿，而且不仅高钧贤自己喜爱篮球，更带同囡囡在家中睇波，而女儿在他潜移默化下，小小年纪都会拿著玩具波玩「入樽」，成功后父女二人一起击掌，画面十分治愈。事实上，高钧贤老婆黄梓漫极具商业头脑，其创办的公司在美国挂牌上市，股价曾一度飙升逾六倍，令其账面身家暴涨至逾27亿港元；虽然其后公司遭美国证券交易委员会以股价涉嫌人为操纵为由，勒令停牌，但似乎未有影响一家人的富贵生活。高钧贤一边努力发展演艺事业及直播带货副业，一边悉心照料家庭，让老婆可以无后顾之忧地拼搏，早前更为女儿未来升学豪掷2,250万购入九龙塘名校网物业，财力十分惊人。

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