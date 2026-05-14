Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高钧贤2500呎豪宅曝光 云石装潢巨型露台拥无敌湖景 宽敞客厅配落地玻璃采光极佳

影视圈
更新时间：20:30 2026-05-14 HKT
发布时间：20:30 2026-05-14 HKT

41岁的高钧贤，自2024年与年轻10岁的美容界富婆黄梓漫闪婚后，家庭生活幸福美满。翌年，太太为他诞下女儿高子琳（Liona），他亦化身二十四孝「凑女公」，全力支持太太的事业。早前，高钧贤在社交平台上，分享多段家庭乐影片，令他与家人现居于深圳南山，一个价值不菲、面积达2,500呎的湖景豪宅单位，罕有地全方位曝光，其奢华程度及温馨布置，旋即成为网民热话。

高钧贤2500呎豪宅拥巨型露台

从高钧贤分享的最新影片可见，其爱巢采用了时下流行的开放式设计，客厅与饭厅相连，空间感极强。全屋以米白色及木色为主调，格调高雅温馨。地板铺上了带有自然纹理的浅色云石，墙身同样铺设了同色系的大块云石，尽显气派。客厅摆放了一张巨大的白色沙发，但最抢眼的，莫过于占据了客厅近半位置、专为女儿Liona打造的游乐区。屋内各处也放满了各式各样的玩具，俨然一个私家游乐场，足见夫妻二人对女儿的极致宠爱。而环绕全屋的落地玻璃大窗，将户外的无敌湖景及城市景致引入室内，采光度十足，白天景色怡人，晚上万家灯火，高钧贤亦曾表示，最爱与太太在巨型露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。

相关阅读：高钧贤富贵妻健康亮红灯？曝光药量加重惊爆血管 曾历婚姻创业失败公司上市遇阻滞

高钧贤豪宅室内设有红酒柜

高钧贤的客饭厅之间，有一个巨大的入墙饰柜，上层是透明玻璃柜，下层则是木制书架，摆满了书籍。饰柜旁更设有一个专业的恒温红酒柜，存放了多支佳酿，足见二人对生活品味的追求。此外，家中各处亦摆放了不少潮流艺术品，如窗边的「史迪仔」和透明Bearbrick公仔，为豪宅增添了不少年轻活泼的艺术气息，与充满童趣的毛公仔和玩具相映成趣。

高钧贤凑女睇篮球赛事

在曝光的画面中，高钧贤老婆黄梓漫大多时间都专注地在书枱前工作，而高钧贤则全程化身「神队友」，在旁陪伴女儿，而且不仅高钧贤自己喜爱篮球，更带同囡囡在家中睇波，而女儿在他潜移默化下，小小年纪都会拿著玩具波玩「入樽」，成功后父女二人一起击掌，画面十分治愈。事实上，高钧贤老婆黄梓漫极具商业头脑，其创办的公司在美国挂牌上市，股价曾一度飙升逾六倍，令其账面身家暴涨至逾27亿港元；虽然其后公司遭美国证券交易委员会以股价涉嫌人为操纵为由，勒令停牌，但似乎未有影响一家人的富贵生活。高钧贤一边努力发展演艺事业及直播带货副业，一边悉心照料家庭，让老婆可以无后顾之忧地拼搏，早前更为女儿未来升学豪掷2,250万购入九龙塘名校网物业，财力十分惊人。

相关阅读：前TVB「亿万驸马」晒20张政府罚单拖欠一项费用 亲笔信求情揭「欠债」原因

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
02:55
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
1小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
9小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
11小时前
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤
突发
55分钟前
乐风集团创办人周佩贤今年3月遭呈请破产，她前日烧炭轻生，旗下乐风资本昨亦遭入禀呈请清盘。资料图片
乐风创办人周佩贤烧炭轻生 旗下乐风资本遭入禀呈请清盘 周佩贤亦遭呈请破产6.16开庭
社会
7小时前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
01:27
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
3小时前
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应
饮食
5小时前
中美元首举行双边会谈。 美联社
习特会︱中美两边会谈阵容强大 一文睇清两国参与官员名单
即时中国
7小时前
屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤｜Juicy叮
屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤｜Juicy叮
时事热话
6小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
8小时前