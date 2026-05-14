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利智、李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服功夫皇帝  李连杰现身在美国出行需搀扶

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-14 HKT
发布时间：09:00 2026-05-14 HKT

现年63岁的「功夫皇帝」李连杰，与现年64岁的第二任妻子利智结婚已达27年，两人婚后育有两位亭亭玉立的女儿Jane和Jada，一家四口生活美满，羡煞旁人。日前，大女Jane在社交平台小红书上感性发文，特别向母亲利智表达深厚的感恩之情。她形容自己人生中最珍贵的瞬间，就是「在你身边的时候，被你牵著、抱著、看著长大的那些年。谢谢你让我在爱里慢慢长大」。这番真挚的告白感动了不少网民。

利智42岁美貌惊人

配合这篇感人长文，Jane更激罕上载了一张2003年的一家四口珍贵合照，让大众得以一窥当年42岁的利智的极致美貌。照片中，利智虽然当时已年过40，并且已是两女之母，但颜值依然惊人。她双手温柔地抱着当时还是婴孩的细女Jada，和丈夫李连杰紧紧靠在一起。利智留着一头迷人的大波浪卷发，皮肤白滑紧致，简直是「白花花的晃人眼睛」；她那一双眼睛极为灵动，并流露出浓厚的温婉母性。贵为昔日亚洲小姐冠军，利智的美貌绝非浪得虚名。

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李连杰于美国出行需搀扶

岁月催人老，对比当年合照中的意气风发，李连杰现时的最新状态却令不少粉丝感到担忧。近日，他只身飞往美国为其新书进行宣传活动，或许是因为行程过于紧密、舟车劳顿，李连杰曝光的近照中状态非常一般，面容显得十分苍老。更令人揪心的是，他步行的过程竟然需要由身旁的保镳全程搀扶，健康情况再度引起外界关注。

李连杰为利智弃糟糠

李连杰与利智的爱情故事，至今仍是娱乐圈的传奇。1988年，李连杰在拍摄电影《龙在天涯》时，对女主角利智一见钟情。当时他已与武术队的师姐黄秋燕结婚，并育有两女，但在遇到利智后，他认定这才是「真爱」。他曾高调而深情地表白：「年轻时，有个女孩爱我，我以为我也爱她。见到利智之后，我才知道，这才是爱，爱到我可以为她抛弃名利，可以为她死。」为了这份奋不顾身的爱情，李连杰最终向黄秋燕提出离婚，并充满歉意地表示：「对不起，我错了，我刚刚知道真正的爱是甚么。」

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李连杰全力回报利智

在李连杰离婚后，两人经历了10年的爱情长跑，终于在1999年步入婚姻殿堂。婚后，美貌与身材兼具、追求者众多的利智毅然决然选择淡出演艺圈，将全副心力放在相夫教女上。李连杰深知太太为家庭付出的牺牲，一直用最实际的行动回报她的爱。

李连杰身家全数上缴利智

据向太陈岚在直播中透露，李连杰对利智的宠爱始于追求之初，便承诺将所有收入交给对方管理，至今超过30年，李连杰身上既不带钱包也不带信用卡，财务全权由爱妻打理。向太更爆料指，1992年利智因投资房地产失利惨赔千万美金，李连杰为替红颜知己还债，主动与向华强的公司签下「2年6部电影」的合约，不惜透支身体拍戏，预支了高达7200万港币的片酬助利智渡过难关。这份同甘共苦的经历，成为两人建立深厚信任的基石。为给予太太最大的安全感，李连杰心甘情愿将高达20亿的身家全数上缴利智，其「宠妻狂魔」的形象至今依旧深入民心。

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