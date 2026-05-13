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《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心

影视圈
更新时间：21:34 2026-05-13 HKT
发布时间：21:34 2026-05-13 HKT

播出近十年、超过2800集的TVB长寿处境剧《爱回家之开心速递》近日屡传即将迎来大结局，剧中一众演员在今日（13日）复工时，终于亲口证实消息，表示剧集将会划上句点，但具体日期尚未公布。

吕慧仪预告将感触落泪

从第一辑《爱回家》便开始参与的「熊若水」吕慧仪，对剧集结束表现得最为感触。她表示，虽然天下无不散之筵席，但若剧集真的完结，她「必定会喊」。她感性地说：「我由第一辑就开始，做到单身，个女都就嚟10岁，占咗我四分一的人生。」她感激这段时间带来的美好回忆，并建议不舍得的观众可以从第一集开始重温，因为「应该有排睇」。

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李泳豪获「家人」拍膊头送暖

近日因家庭事成为新闻人物的「豪仔」李泳豪亦表示，对剧集结束感到「超唔舍得」。他坦言：「我真系好唔舍得，成班都系屋企人咁，已经十年啦！」在访问期间，当他提及与剧组成员经历了许多时，身旁的「KC」欧瑞伟及吕慧仪立即暖心地拍拍他的背脊以示鼓励，尽显《爱回家》大家庭的温暖关怀。相信他们是体恤李泳豪近期面对新闻的巨大压力，一个小动作足以证明彼此间亲如家人的深厚感情。

演员盼参演新剧 视刘丹为「定海神针」

虽然对《开心速递》的结束感到不舍，但演员们都期待能参与TVB即将筹备的全新处境剧。张景淳与林淑敏等主力演员都表示，希望有机会以全新角色与观众见面，更特别希望能与「丹爷」刘丹再度合作，称他是剧组的「定海神针」，有他在大家便会安心。

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