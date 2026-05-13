李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光

自资深艺人施明离开后，李家鼎（鼎爷）一家陷入全城热议的「李家风暴」。大仔李泳汉与细仔李泳豪两兄弟的矛盾正式浮出水面，争产风波闹得沸沸扬扬，连薛家燕、肥妈、邓兆尊及伍仲衡等圈中好友都相继发声，而鼎爷在风波中的身体状况亦令外界极为忧虑。随着事件发酵，李家昔日的相处片段被网民疯传，其中李泳汉2016年的婚礼影片及两父子同台对嘴的片段，更揭示了这段家庭关系中鲜为人知的一面。

李家鼎爆大新抱Conny真正身份

其中李泳豪YouTube频道中一段2016年李泳汉结婚的影片再度成为焦点。片中鼎爷在台上致辞时感触良多，并对大新抱Conny（严佩钰）赞不绝口，他表示：「多谢咁多位夹钱请我个仔娶太太，我都老怀安慰，等咗30几年终于有杯茶饮。」。席间，鼎爷更亲自揭开大新抱的真正身份，原来她是鼎爷的骑马学生，两家人早有渊源。此外，鼎爷在婚礼上亦不忘对儿子「训话」，直言男人出粮不应只给太太「一点点」，最少要给三分之二，更放话：「我讲嘅！」似乎在提醒泳汉要对家庭负责，而该影片因涌入过多谩骂留言，李泳豪目前已关闭留言功能。

相关阅读：李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关

李家鼎跟大仔火药味浓

另一条备受关注的影片是2019年两父子回母校圣保罗书院出席筹款活动。当时泳汉正跟随父亲学厨，两父子受访时，泳汉自豪表示遗传了父亲的厨艺DNA，却遭身旁的鼎爷当场黑面反驳：「食嘢𠮶啲DNA呀？」虽然随后鼎爷补镬赞大孖有煮食天份，但访问期间仍不断「开火」。

李家鼎闹大仔死牛咁大只

当记者称赞泳汉有口福时，鼎爷竟嘲讽儿子「死牛咁大只」；泳汉以「卖花姑娘插竹叶」自嘲无份食，鼎爷随即火起，边拍打儿子面颊及胸口边数落：「你唔好咁折堕，你寻日食咗啲乜？前晚食生滚炖鸡！仲有专机飞过嚟嘅榴梿！你仲话插竹叶？插到你成只浮尸咁？」甚至指责泳汉连孙仔孙女的那份餐点都吃掉，语气极重。这段昔日片段如今再被翻出，网民纷纷议论鼎爷对两名儿子的态度差异，亦感叹这家人的关系早在多年前已充满火药味。

相关阅读：李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦