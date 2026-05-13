爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组

TVB皇牌处境剧《爱．回家之开心速递》自2017年2月20日首播以来，至今已播出超过2,800集，不过近日有传这套长寿神剧终于要划上句号！事实上，在长达9年的岁月里，《爱回家》经历过多次人事变动，大量经典角色先后离巢。当中包括熊家的苏韵姿；龙家的郑世豪、陈思圻；接龙集团的赵希洛、孟希璘、黄耀煌、杜大伟、谢嘉怡、谭坤伦、招浩明、邵珮诗、王海榛、周梓盈、谢芷伦、黎彼得、张盈悦；还有昔日「岛大」线的张明伟、「面油」罗永健、「书虫」林浩文、「头皮」吴卓衡；以及袁文杰、钟凯琪、姜丽文、阮政峰、刘一飞（饰曹总）、陈嘉辉、谢可逸、张韡腾（前名张汉斌）与秦启维等，阵容变迁令人唏嘘，而且网民最不舍的4对剧中情侣，分别是「细龙生细龙太」郑世豪、陈思圻、阮政峰与姜丽文、李伟健与张盈悦及邓永健（饰Ivan）与赵希洛。

苏韵姿离巢后获HOY TV力捧

在众多离巢演员中，饰演「熊心如」的苏韵姿无疑是最令观众婉惜的其中一位。苏韵姿于2024年4月正式宣布离开效力8年的TVB。早前一直有传她因为迟到、工作态度欠佳等问题遭雪藏，最终导致「回家」无期。不过，苏韵姿其后受访时亲自解画，坦言离巢主因是惊觉自己除了拍摄《爱回家》外，在其他戏剧领域犹如一张白纸，为了跳出舒适圈、寻找更多可能性，她决定趁著年轻出外闯天下，离巢后她加盟HOY TV，演出剧集《我爱九龙城》。

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赵希洛被封「御用癫婆」

另一位备受关注的离巢演员，是曾在剧中饰演「无知May」的赵希洛。除了出色的演技外，赵希洛的家世背景同样是网民津津乐道的话题。圈中人所共知，赵希洛是一名名副其实的「隐形富婆」，家境极为富贵。她的父亲赵崇康是澳洲执业大律师，有传其在澳洲及内地经营庞大的石油生意，身家过亿；而母亲则是前资深艺员梁小玲。赵希洛自小在英国留学，回港选港姐入行后，获父母安排入住市值高达八千万的半山梅道豪宅，出入亦有名车代步。 2019年，她终于凭借话题剧集《金宵大厦》中忆子成狂的「何太」一角，勇夺《万千星辉颁奖典礼》「最佳女配角」殊荣。

张明伟求婚成功娶李丽珍女儿

至于在「岛大」线中饰演「佐治」，而深入民心的张明伟，同样是圈中著名的「富贵兵团」之一。张明伟家底丰厚，但在演艺和音乐路上一直坚持自己的风格，离巢后主力发展其独立乐队Charming Way。除了事业有新方向，张明伟与李丽珍女儿许倚榕相恋，今年3月求婚成功，展开人生新一页。

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《爱回家》开播9年逾30位角色离开

其实《爱·回家》长播多年，不少灵魂人物的「消失」都令观众大感可惜，更留下不少无疾而终的感情线。例如因合约问题离巢的「垃圾清」周梓盈，以及远嫁政界人士的大小姐首代秘书「Mandy」谢芷伦；「池美丽」钟凯琪则转行教日文，「Liza」姜丽文勇闯荷李活圆梦，连带「池子孝」阮政峰亦于今年离巢。老戏骨方面，因「通波仔」停工的「豹叔」黎彼得，而凭半咸淡广东话爆红的「曹总」刘一飞亦因病息影。近期的变动更令粉丝忧心，「怪鸡Fanny」张盈悦突遭调离剧组赴英；就连核心角色「潮伟」袁文杰，亦因剧情交代他重操特务故业及在IG感性发文惹来离巢揣测。昔日经典班底买少见少，网民大叹不舍之余，也难怪大结局传闻甚嚣尘上。