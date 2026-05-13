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李婉华大女晒温馨家庭照 16岁孖仔暴风式抽高 近年常呻加国经济差曾被网民劝回流

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-13 HKT
发布时间：10:00 2026-05-13 HKT

前TVB花旦李婉华（Anita）与圈外老公李守正婚后移民加拿大生活，育有一女两子。李婉华的大女Natalie现时正在美国留学攻读硕士，适逢日前母亲节，Natalie在IG上载了多张温馨家庭照，向妈妈送上节日祝福。Natalie留言写道：「Even though Mother's Day has passed here's another fun dump of me and my girl!!!（尽管母亲节已经过去，这里再来一次我和我妈咪的欢乐照片大放送！！！）」在分享的照片中，除了有母女两人的合照外，更罕有曝光了两位孖生弟弟的近况，可见两位细佬已经暴风式长高，身形亦越来越大只，一家人乐也融融。

李婉华近年常呻加拿大环境差

虽然家庭生活美满，但李婉华对加拿大的生活环境却有不少担忧。近年她不时在自家YouTube频道吐苦水，大呻加拿大经济环境转差，中产要面对税高收入低问题，更斥当地政策经常与邻国美国对着干，直接影响到当地人民的生计，加上加拿大政府纵容非法移民导致的治安问题，令她相当不满。她曾坦言，两名孖生儿子已经16岁，但眼见加拿大工作机会越来越少，向她抱怨未来发展机会少，令作为母亲的她对孩子们的前途感到相当忧心。未知是否因中产在当地生活不容易，大女Natalie分享的家庭照也可见他们一家似乎悭得就悭，李婉华放下明星光环与家人坐经济舱外游。

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李婉华大女望到美国发展

至于大女Natalie亦早有个人打算，李婉华透露大女曾表示希望在美国完成硕士课程后，能够继续留在当地发展事业。面对加拿大经济不景气与就业困难，不少网民都纷纷留言，劝李婉华不如考虑回流香港发展。不过，李婉华对此就曾回应，自己经常在网上发声其实只是出于一颗爱加拿大的心，希望表达真实心声，并坦言目前暂时未有回流香港的打算。

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