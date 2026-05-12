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东张西望丨「何太2.0」称拎生活费唔算呃 爆男友偷食：佢认有上床 陈伯与推拿师发誓冇搞嘢

影视圈
更新时间：22:40 2026-05-12 HKT
发布时间：22:40 2026-05-12 HKT

近日《东张西望》报导「何伯何太2.0」事件引起讨论，80岁的陈伯疑堕黄昏恋骗局，受访称被61岁女友K女士骗走毕生积蓄后，事件峰回路转。今日（12日）播出的最新一集，女主角K女士终于现身接受电话访问，更爆出惊人内幕，直指分手原因是陈伯与为他推拿的蔡女士有不寻常关系！

K女士指陈伯与推拿师关系暧昧

在电话访问中，K女士坦承与陈伯的关系由怜生爱，因见他被儿子打及赶出家门，心生同情才答应交往。她表示，两人关系甜蜜时，陈伯非常「黐身」，拍拖半年同居期间，同床都被陈伯要求紧抱入睡，外出亦形影不离，K女士表示：「一出门口就拖著手，不会跟他分离一分一秒。」

然而，K女士声称，两人感情生变，始于陈伯为了解决夜尿繁密问题，接受蔡女士的推拿治疗。K女士指控，陈伯与蔡女士在推拿期间发生了不寻常的关系。Ｋ女士说：「我试探问他有冇发生关系，他自己话有，认咗㗎！认咗有上床！」K女士更激动地表示，陈伯曾要求她容许他与蔡女士来往，「我话如果佢决定去推拿，你拣咗𠮶个，就唔好拣我喇！」

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陈伯、蔡女士齐声否认有性关系

对于K女士的惊人指控，《东张西望》主持林映辉当面向陈伯及蔡女士对质：「究竟你两个有冇做过呀？」两人异口同声，坚决否认指控。陈伯强调自己做推拿时没有杂念，绝对没有做出过任何越轨行为。陈伯与蔡女士后来更情绪激动，举起三只手指对天发誓，强调两人绝对清白，直斥K女士「作贼心虚」、「讲大话」。

蔡女士表示，她为陈伯推拿是正规的医疗行为，每次都有讲解相关的医学原理，光明正大，反指K女士若要诽谤，她将会寻求律师控告对方。

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K女士坚称只取生活费：咁都叫呃咩

至于金钱瓜葛，K女士承认与陈伯同居期间，生活开销及送礼等费用确实由陈伯支付，但她认为这是共同生活的正常开支，更指并非所有生活费都是由陈伯支出，更反问：「生活，咁都叫呃咩？」她拒绝归还陈伯要求的10万元。
事件发展至今，K女士与陈伯各执一词，令这段黄昏恋的真相更加扑朔迷离。陈伯誓言「奉陪到底」，若无法取回金钱，将会告上法庭。究竟是陈伯好色惹的祸，还是K女士处心积虑的骗局？事件恐怕最终要对簿公堂才能揭晓。

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