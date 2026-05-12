徐荣为养家每日仅使100蚊  助子女追梦投资过百万搞生意  证实挨出病身体响警号

现年51岁的TVB「皇牌绿叶」徐荣近日接受访问，分享了他为家庭奋斗的感人故事，原来他为了养家和替一对子女追足球、女团梦，每日仅使100元，绝对是一位尽责好爸爸，他亦透露了自己近期的健康状况，他证实患上一病，徐荣表示身体响了警号。

徐荣为养家每日仅使100元

徐荣坦言，深知现时演艺圈生态转变，单靠拍剧收入不稳定，故积极开拓财源。虽然早前经营补习社因疫情惨蚀六位数离场，但他沉淀过后，决定东山再起，投资超过百万元与友人合资开办「声滚乐」火锅店。为全力支持家庭和一对子女追梦，徐荣过著极其节俭的生活，除了开车、泊车费用，每日花费仅100元。他将所有收入和积蓄，全数交由太太管理，用作家庭开支、营运火锅生意及其他投资，他笑言自己不善理财，全靠太太打理。这份为家庭的无私奉献，让他成为众人眼中的「绝世好爸爸」。

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徐荣患一病健康亮红灯

在访问中，徐荣亦坦承早前经身体检查后，验出患有脂肪肝。他展示的肝脏纤维化扫描（FibroScan）报告显示，其脂肪肝指数高达301，远超标准。幸好，肝脏纤维化程度（硬度）尚算理想，仍属健康范围，可以透过调整生活习惯逆转。他表示，这个警号让他意识到健康的重要性，目前已开始积极调理身体，主要从饮食著手，尽量吃得清淡，减少进食油腻和重口味的食物，并会尽量早睡，因为作为演员，有时拍摄通宵剧集，会令血压飙升，对身体造成负担。他庆幸问题未算严重，暂时无需服药，可以靠自己努力改善。

徐荣子女全力向梦想进发

徐荣的付出终见成果，他的一对子女正逐步实现梦想。大儿子徐朗（Karson）在英国完成足球训练后，现已成为一名职业足球员，有了稳定的收入，让徐荣放下心头大石。而细女徐心怡（包包）则继续在香港的韩国偶像学院学习K-pop舞蹈，向著女团梦想进发。子女的成就，正是这位好爸爸努力背后的最佳回报。

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