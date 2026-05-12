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伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-12 HKT
发布时间：20:15 2026-05-12 HKT

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急转直下因肺炎离世，长子李泳汉不让弟弟李泳豪妻子进入灵堂，之后事件越演越烈，两兄弟隔空指责关系一步步彻底破裂，李泳汉拿出录音指证李泳豪及其妻才是侵吞父母李家鼎及施明财产之人，随后李泳豪再拿出经李泳汉剪接过的录音完整版反撃李泳汉，李泳汉被指人格有问题。

肥妈指责李泳汉行为无良心

连日来肥妈连声指责李泳汉行为无良心，引发伍仲衡昨日在网上平台贴出了以《K歌之王》二次创作的歌词改成为《PK之王》来加入战团，他指出「完成！我竟然写晒，好耐未试过咁有灵感，下次开Live一齐唱。」虽然伍仲衡没有直接指出所指是谁，不过，凭他歌词中的意思便能猜出，「靠父荫来到四十有几，我冇腰骨冇膊头好食懒飞，请你别嫌我本身废柴未会争气，还能凭什么想老豆继续撑起我，银行二百粒可养活一家五口，人如同烂仔爱用你吹咩唾骂人」。单冯这段歌词大家也不言而喻与现实中李泳汉被爆出与李家鼎的录音中情况相似，伍仲衡还称，会开直播唱这首歌，但最后因为突然有工作，所以取消了直播。

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