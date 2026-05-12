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蔡子健客串ViuTV新剧揭离巢转行真相 曾卷「魔术咸猪手」风波 离开TVB苦读成博士

影视圈
更新时间：18:30 2026-05-12 HKT
发布时间：18:30 2026-05-12 HKT

前TVB小生蔡子健昨日（11日）惊喜现身ViuTV新剧《COURT!》记者会，备受关注。他透露早前获杜琪峰透过朱淑仪邀请客串一角，但澄清并非「全面复出」。蔡子健指自2009年离巢TVB后已转行十多年，现时主要担任财务策划师、大学讲师及企业培训师。谈及近况，他坦言转型最艰难的是进修，多年来凭心血考取了硕士、博士及多项专业资格。至于当年离开的真相，他直言是为寻找能发挥价值的平台；虽然已淡出萤幕多年并自嘲是「过气老人家」，但他谦称若无线邀约拍剧，自己仍乐意尝试。

蔡子健曾卷入「魔术咸猪手」风波

回顾蔡子健当年的演艺生涯，1993年加入无线的他足迹遍布30多个国家，曾获封为「旅游王子」，但他突然淡出幕前曾被传与当年轰动娱乐圈的「魔术咸猪手」风波有关。事缘在2008年，苑琼丹与官恩娜接连爆料，指有男艺人借表演魔术为名揩油，且平时扮相斯文，但到酒吧饮两杯后便会对女星又揽又亲。当时传媒将两位女星的爆料综合：高过黄宗泽、斯文靓仔、常拍旅游节目、喜欢玩魔术、曾做儿童节目及识煮餸似住家男等线索逐一比对，发现蔡子健的脗合度高达90%，令他瞬间成为这场「魔术咸猪手」风波的最大嫌疑人。

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「魔术咸猪手」风波传牵涉多位女星

当年「魔术咸猪手」风波牵连甚广，传闻受害女星多达近20位，包括郭羡妮、陈芷菁及陈敏之等。当年更有报导列举蔡子健是最大嫌疑人的「证据」，指蔡少芬曾爆他在拍《陀枪师姐3》时有「偷影脚趾」怪癖；而杨茜尧（前名杨怡）初出道与他合作《婚前昏后》时，亦传出被男方要求加拥抱戏并借机触碰臀部；他更曾试过拍完巡礼片后，被无故踢出袁咏仪主演的TVB剧集《疑情别恋》，当时已被传因操守问题而遭弃用。风波愈演愈烈，在巨大舆论压力下，身陷争议的蔡子健最终在2009年约满低调离开TVB。不过，他期后凭借苦读成功洗底转型，以博士级高学历姿态在金融及教育界重新出发，彻底告别是非开创新天地。

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ViuTV新剧《COURT!》演员阵容大公开：

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