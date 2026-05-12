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梁敏巧迎31岁生日收「暖男律师」Matt红玫瑰 仍坚称单身掀讨论 网民：咁样都话唔系拍拖？

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-12 HKT
发布时间：15:00 2026-05-12 HKT

「东张女神」梁敏巧（Maggie）即将迎来31岁生日，在母亲节当天（10日），她率先与一众粉丝举行预祝派对，场面热闹温馨。派对上最瞩目的焦点，莫过于其绯闻男友「暖男律师」刘启进（Matt）手捧一大束心型红玫瑰惊喜现身，高调示爱，将现场气氛推向高潮。尽管Matt的浪漫攻势如此明显，但当事人梁敏巧在接受传媒访问时，依然坚守「我哋真系无拍拖」的官方说法，对恋情三缄其口。这对「友达以上」的璧人，其暧昧互动与坚决否认的态度，让一众网民看得心急，纷纷留言：「咁样都话唔系拍拖，咁好咩？」

梁敏巧忽爆霸气金句「我就是豪门」

早前梁敏巧在社交平台分享的街拍靓相，被眼尖的网民发现她一身行头价值不菲，单是Hermès手袋已值约12万港元，加上名贵首饰，总值超过16万。当被问到这些名牌是否由Matt所赠时，梁敏巧非但没有回避，反而霸气十足地回应：「梗系唔系，我就是豪门。」此话一出，尽显其独立自主的个性和经济实力，完美演绎了新时代女性「不靠男人」的自信，她更补充那个手袋在去年参加朋友婚礼时已经在使用，直接粉碎了外界的揣测，强调自己有能力负担心头好。

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梁敏巧透露双方仍是单身

对于这段扑朔迷离的关系，两人的回应更是耐人寻味。当被追问是否「友达以上，恋人未满」时，梁敏巧故作神秘地说：「唔话畀你听。」但又大方表示自己目前仍然「available」，而Matt也是，引人遐想。虽然Maggie口说自己是豪门，但她对感情中的金钱观念却相当开明，表示不介意对方照顾自己，但自己也完全有能力养活自己，展现出成熟的爱情观。而Matt事后亦在网上澄清，指玫瑰花其实是粉丝朋友准备，自己只是「负责拎出嚟」，并强调现阶段事业为重，感情事随缘，为这段绯闻增添了更多迷雾。

网民等待梁敏巧官宣恋情

梁敏巧与刘启进这对金童玉女的暧昧互动，早已成为网民热议的话题。在Matt的社交平台下，充满了粉丝和朋友的催促，有人直接标注他问「几时公开？」，也有粉丝大赞他是「头号粉丝」，指他为Maggie的派对尽心尽力，「又捧花又推蛋糕又唱歌」，简直是「最佳男友」。更有网民直接向梁敏巧喊话：「点解重唔答应？」面对如此明显的甜蜜互动和外界的一致看好，难怪网民会感叹：「咁样都话唔系拍拖？」看来，大家都在静待这对「好朋友」正式官宣的好消息。

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