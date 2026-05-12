前TVB富贵人妻陈诗欣凑B晒3千万豪宅 巨型落地玻璃尽览维港景色 宽敞客厅极尽奢华

33岁的前TVB小花陈诗欣，自2021年与电竞公司高层兼马主陈尔正结婚后，生活越来越奢华，成为圈中知名的「富贵人妻」。去年7月，她顺利诞下儿子，荣升人母。最近，陈诗欣在社交平台分享与爱儿的温馨日常，意外令她们一家所住，价值三千万的半山千呎豪宅曝光。从照片可见，豪宅拥有绝佳景观，客厅设有巨型落地玻璃窗，能看到维港海景，视野开扬，尽显气派。陈诗欣为了让儿子有足够的活动空间，更将偌大的客厅一角布置成儿子的专属游戏区，摆放了大型婴儿围栏及各式玩具，让囝囝可以在舒适安全的环境中健康成长。

陈诗欣凑BB意外曝光3千万半山豪宅

陈诗欣的豪宅内部设计，以简约温馨的木系风格为主，从其中一张照片可见，家中的走廊相当宽敞，足以让囝囝在木地板上写意地爬行探索，空间感十足。除了白天的壮丽景色，豪宅的夜景同样令人惊艳。陈诗欣分享的另一张照片中，其丈夫陈尔正站在房间的角落，透过L形的落地大窗，俯瞰著窗外璀璨的城市夜景，万家灯火与远方的地标建筑互相辉映，景色壮丽，气派非凡。

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陈诗欣淡出幕前大晒富贵生活

陈诗欣在2017年加入TVB，凭借在旅游节目《3日2夜》及《学是学非》中的阳光形象和美好身段，获封为「一件头女神」，深受观众喜爱。2021年，她与富贵老公陈尔正结婚，婚礼极尽奢华，当时她戴上11只巨型龙凤鈪风光出嫁，成为一时佳话。婚后，陈诗欣淡出幕前，专心享受少奶奶生活，不仅经常周游列国，更不时在社交平台分享她的Hermès珍藏。

陈诗欣马主老公现为电竞公司高层

陈诗欣升格为人母后，将生活重心完全放在儿子身上，一连举办了两场盛大的「百日宴」，排场十足。据知，陈诗欣老公陈尔正大有来头，中学就读名校圣保罗书院，毕业后赴世界六大时装学院之一的伦敦艺术大学伦敦时装学院深造。回港后他从事文化创意产业，现时是电竞公司高层，更是活动创办人兼世界级派对搞手，与富三代钟培生亦为好友，而且「升呢」做马主，陈诗欣经常与老公一起到马场捧爱驹场，生活幸福富贵。

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