马浚伟辞职丨前TVB小生屡传从政 变学霸高EQ谈「晒衔头」 入新城曾推改革想签歌手、拍电影

新城电台今日（11日）突发公布马浚伟已辞任行政总裁（CEO）一职，并将于5月20日正式离任。这项人事变动令大批网民感到震惊，因为上个月他才刚率领新城管理层北上，高调与广东广播电视台音乐之声签署合作备忘录，外界本以为他将大展拳脚，没想到短短两星期便宣告「和平分手」。其实马浚伟去年亦曾被传会辞职，甚至有指他将加入政界，而自他加入新城电台曾推动多项改革，不少都曾引起讨论。

马浚伟去年传离职转战立法会

马浚伟自加入新城广播以来推动多项改革，除了创下全媒体过亿浏览量，更曾豪言推「一条龙」签歌手及成立电影部门开戏。其实去年5月坊间曾盛传他将辞职转战参选立法会议员，当时马浚伟亲口辟谣指自己能力不足，并誓言要在新城与同事一齐冲刺。如今突然挂冠求去，不仅让昔日的宏图大计留下悬念，更与他去年的留任宣言形成强烈对比，引发外界对其辞职真正原因的无限揣测。

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回顾马浚伟「高层之路」

回顾马浚伟的「进击高层之路」，他早已成功洗脱昔日「TVB小生」的形象，靠狂读书进修化身圈中著名的「学霸」，拥有北京大学行政人员工商管理硕士学历。自2021年起，马浚伟先后出任TVB艺术训练中心校长、香港电台创作总监、康文署剧场发展小组委员会指派委员、香港艺发局电影及媒体艺术范畴委员、新城电台首席营运总监（COO）、新城电台行政总裁（CEO）。这些学术背景与公职经验，为他日后执掌传媒机构高层打下了坚实基础，展现了艺人转型的无限可能。

近年他屡获委任多项公职，更曾因在Facebook专页列出多达14个名衔而引起网民热议。面对「晒衔头」的质疑，高EQ的马浚伟曾解释此举是为了防范网络骗案，避免不法之徒假冒其名义涉及金钱瓜葛，尽责的防骗举动获网民大赞。

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