袁咏仪收粉丝鲜花极感动 「魔童」一原因缺席庆祝母亲节 虎妈曾严厉教仔影响关系

近日袁咏仪过了一个不一样的母亲节，不少艺人都趁著佳节在社交平台分享与子女的温馨合照。但由于19岁的儿子张慕童，正在英国求学，无法陪伴在侧，袁咏仪本以为节日会平淡度过。没想到在机场却意外收获了粉丝的暖心祝福，让她惊喜不已。从网上流传的影片可见，身穿深色外套、头戴棒球帽，打扮低调的袁咏仪推著行李车现身机场，有粉丝上前亲切地称呼「姐姐」并祝她「母亲节快乐」，更送上早已准备好的精美花束和心意卡。袁咏仪接过礼物时，脸上露出灿烂的笑容，惊喜地表示：「哇，你是第一个送我花的！」短短一句话，透露出儿子不在身边的丝丝落寞，以及被粉丝心意触动的温暖。

袁咏仪因囝囝英国读书进入「空巢期」

随著儿子张慕童去年中学毕业后远赴英国升学，袁咏仪与老公张智霖也正式踏入「空巢期」。张慕童作为备受关注的「星二代」，尽得父母的优良基因，外貌俊朗，但兴趣却不在演艺事业。袁咏仪曾透露，儿子对音乐编曲充满热情，时常在社交平台分享与朋友夹band、创作音乐的日常。虽然旋律颇具水准，但作为父母，总会为子女的未来筹谋。袁咏仪坦言会担心儿子日后的谋生问题，但她更希望儿子能快乐，找到自己真正热爱的事物，袁咏仪曾表示：「大学生活后就要面对自己人生，做阿妈嘅理唔到咁多，后面嘅路等佢自己去行。」

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张慕童疑长发初恋女友曝光

张慕童遗传了父母的优良基因，不仅五官标致，而且生得高大俊朗，身高185cm，无论身处何地，也深受异性欢迎。早前张慕童便曾在IG限时动态「泄蜜」，分享与一位长发女生的甜蜜约会。照片中，两人在公园里浪漫散步，童心未泯地玩起摇摇板和荡秋千，青春气息满溢。从特写镜头中可见，女方眼大大，气质清纯，身高与魔童相当，外形十分合衬。对于儿子情窦初开，父亲张智霖早已公开表示不反对，而袁咏仪则采取更为「佛系」的态度，笑言若儿子拍拖也没办法，更透露曾见过儿子的女性朋友，大方表示：「OK嘅。」她还经常笑囝囝「有异性冇人性」。

袁咏仪曾高压手段教仔出现反效果

事实上，袁咏仪与儿子如今如朋友般的融洽关系，得来不易。她曾坦言，过去因为自己过于「一言堂」的管教方式，令母子关系一度十分恶劣，儿子甚至出现抗拒情绪，更曾向张智霖提出「想换个妈咪」。这种高压管治最终让儿子出现情绪问题，经过医生诊断，袁咏仪才惊觉问题源于自己太过自我中心，给予儿子巨大压力。现时袁咏仪学会了放手，虽然在母亲节挂念囝囝，但也照样给囝囝更多自由的空间。

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