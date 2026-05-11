马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职

新城电台行政总裁马浚伟今日（5月11日）在无预警下突然离职，消息一出，瞬间震惊整个演艺圈及广播界。马浚伟上月底曾率领管理层及节目主持与广东广播电视台音乐之声会谈并签署合作备忘录，想不到事事隔仅仅两星期就闪电劈炮，马浚伟上任CEO不足一年划上句号，背后原因引发外界无限揣测！

新城电台今日公布行政总裁马浚伟离职一事，全文如下：

新城广播有限公司（「新城广播」）公布，马浚伟先生将于 2026年5月20日起因私人理由辞任行政总裁。新城广播感谢马先生于任内之贡献，为新城广播带来新气象。 与此同时，新城广播正式委任郭艳明女士为首席营运总监兼总编辑，于 2026年5月12日生效，郭女士将肩负更广泛的职务，包括管理节目制作，编辑及日常营运及销售工作。郭女士领导能力出众，并且具丰富广播与传媒经验，定能助新城广播在过渡期维持稳定及高质素的营运。新城广播正物色行政总裁的继任人选，并将适时公布。 新城广播再次向马浚伟先生于任内的贡献致以由衷谢意，并祝愿他未来一切顺利。未 来，新城广播团队将继续为听众、观众及合作伙伴提供最优质的内容与体验，并推动业务再创高峰。

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马浚伟出任新城CEO不足一年突划上句号

马浚伟在2024年1月出任新城广播首席营运总监，上任后马浚伟将学校、教育工作、制作和咖啡生意全部交由家人和管理团队，只保留公职和学业，其他时间全部投入新城电台的工作，到了2025年7月，马浚伟再度晋升为行政总裁（Chief Executive Officer），接替于同年8月1日退休的董事总经理宋文禧，没想到不足一年便突然划上句号。

马浚伟近年转型做传播管理

TVB艺人出身的马浚伟近年转型做传播管理，曾于2021年任TVB艺术训练中心校长，2021年5月任香港电台创作总监。2022年11月起，成为康乐及文化事务署剧场发展小组委员会的指派委员。2023年，出任香港艺术发展局电影及媒体艺术范畴委员。直到2023年12月，马浚伟宣布暂别演艺圈。2024年1月9日宣布出任新城广播首席营运总监，翌年6月担任行政总裁一职。马浚伟在新城就任期间，政圈曾盛传马浚伟有意辞职参选12月立法会选举，剑指体育、演艺、文化及出版界，但马浚伟自认能力未够，加上新城工作繁忙，最终决定专注现有岗位，无打算参选。

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