黄翠如一举动令萧正楠爆喊 1岁仔「萧哈哈」见阿妈现萌爆呆样 靓仔样融化网民

黄翠如与好拍档洪永城早前为TVB拍摄旅游节目《走过历史大地》远赴埃及，离开香港多日的黄翠如非常思念家中的老公萧正楠与一岁多的儿子「萧哈哈」。适逢昨日（5月10日）是母亲节，黄翠如决定提早结束行程，秘密回港给家人一个大惊喜！她将整个过程拍成影片并在IG分享，温馨满溢的画面感动不少网民，更引来不少大赞「萧哈哈」靓仔的留言。

黄翠如突发回家搞喊老公萧正楠

影片开头，黄翠如躲在门外，镜头隔著玻璃门捕捉到毫不知情的萧正楠。当萧正楠打开门发现是提早归家的太太时，先是呆滞了半秒，随即展露出极度惊喜的灿烂笑容，兴奋得像个大男孩。黄翠如在片中字幕写道：「以往他出外工作，总喜欢给我这样的惊喜，因为早一天的快乐，也就是多一天的快乐。」

夫妻「久别重逢」，黄翠如与萧正楠立即紧紧相拥，场面感人。黄翠如难掩激动情绪，喜极而泣，萧正楠则温柔地为她拭去泪水，眼神充满宠溺。

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「萧哈哈」呆萌反应成焦点

影片的另一亮点，绝对是黄翠如与儿子「萧哈哈」重逢的一刻。当黄翠如走到游乐场，在远处呼唤儿子时，「萧哈哈」正专心地玩著游乐设施。他穿著一身纯白色的可爱套装，戴著一顶白色的小圆帽，脸颊圆嘟嘟，眼睛又大又圆，看起来十分呆萌。

听到妈妈的声音，「萧哈哈」先是露出困惑的表情，仿佛在思考眼前这个既熟悉又有点陌生的脸孔是谁。数秒后，他终于认出妈妈，瞬间绽放出甜美的笑容，并伸开双臂讨抱。黄翠如立刻上前将儿子拥入怀中，亲吻他的脸颊，流下了幸福的眼泪。她在帖文中写道：「今年，最好的母亲节礼物……终于一家团聚了，我爱我的家。」

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网民大赞「萧哈哈」靓仔、可爱

这段充满爱的影片公开后，圈中好友及大批网民纷纷留言表示感动，「睇到我都忍唔住标眼泪」、「好感动的重逢」。同时，许多网民将焦点放在「萧哈哈」身上，大赞他「好靓仔」、「肥嘟嘟好可爱」、「个样好得意」。