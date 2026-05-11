古巨基母亲节晒半岁细仔近照 肥嘟嘟眼仔睩睩超可爱 年初再迎一子老婆57岁诞B曾掀热议

现年53岁的歌手古巨基（Leo）与57岁的太太陈韵晴（Lorraine、前名陈英雪）在6年前迎来大儿子Kuson后，他们于今年元旦报喜，宣布家庭再添一名新成员。昨日（5月10日）适逢母亲节，古巨基在社交平台分享了一张与两名儿子的温馨合照，让细仔Kuderson的样貌再度曝光，并留言：「我哋祝全世界嘅妈妈 母亲节快乐#Kuderson第一个母亲节」。

古巨基细仔肥嘟嘟趣致可爱

在温馨的自拍照中，古巨基戴著棒球帽，怀中揽着一对儿子，一脸幸福满足。大儿子Kuson从爸爸和弟弟中间探出头，望著镜头展现腼腆可爱的笑容。而被爸爸抱在怀里的，正是约六个月大的细仔Kuderson。Kuderson眼仔睩睩，好奇地望向镜头，脸颊肥嘟嘟，小嘴微张，模样十分趣致可爱，融化了一众网民的心。

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Lorraine曾做古巨基隐形女友

古巨基与太太Lorraine在1993年因工作结缘，年长4岁的Lorraine为了古巨基甘愿放弃家族的高薪厚职，多年来默默在他背后担任贴身助手兼「隐形女友」。经过长达20年的低调爱情长跑，两人终于在2014年于美国拉斯维加斯注册结婚，修成正果。Lorraine于2019年、以52岁高龄诞下大儿子Kuson，当时有报导指，他们早有生育计划，因此提前冻卵。如今家中再添细仔Kuderson，一家四口的幸福模样，绝对是娱乐圈中令人称羡的爱情典范。

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