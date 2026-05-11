JW王灏儿做「跟得女友」 球场摸背黐实富贵「新欢」王至尊贺赢波 曾传狠飞破产旧爱

35岁的歌手王灏儿（JW），自从与拍拖6年的前卓悦太子爷叶韦彤宣布分手后，一度被批未能共患难，她的感情去向亦一直备受外界关注。去年6月，JW王灏儿被传媒爆出已经暗中搭上本地足球界新贵兼演唱会界猛人王至尊（Jim Wong），两人爱得虽然低调但非常甜蜜。近日，这对热恋中的情侣再次成为众人焦点，JW王灏儿被目击高调现身「男友」的足球比赛现场，化身「跟得女友」为「男友」打气，两人更不避嫌地在众人面前展现恩爱一面，感情发展一日千里，稳定得令人羡慕。

JW王灏儿穿情侣装宣示主权

日前有球迷爆料，指在「2025-2026香港足总甲组联赛」的赛场上野生捕获JW王灏儿的身影。当日正值王至尊所属球队的关键赛事，身为女友的JW王灏儿亲身到场做啦啦队助阵。JW王灏儿当日的打扮充满了心思，她特意穿上一件印有男友公司「Live Nation」字样的T恤，配戴上一顶休闲的Cap帽，以行动全力支持男友。在王至尊手捧冠军奖杯合照时，JW王灏儿小鸟依人地站在他身旁，左手更自然地轻轻抚摸著男友的背脊，脸上挂著无比灿烂的笑容，可见二人越爱越高调。

相关阅读：TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎

JW王灏儿「新欢」任娱乐机构高层

王至尊被传成功俘虏JW王灏儿，背景当然相当猛料。据悉，王至尊在本地足球界相当活跃且具影响力，他不仅是本地足球队公民的班主兼球员，同时亦担任至尊足球队的主席，对足球的热爱可见一斑。除了在体育界长袖善舞，他在商界及学术界同样表现出色。王至尊在中三毕业后便远赴英国留学，大学时期主修金融；其后为了追求更高的学术成就，再前赴美国顶尖学府纽约大学深造，并成功考获音乐商业硕士学位。学成归港后，他将所学应用于音乐产业，目前效力于大型娱乐机构Live Nation Electronic Asia，主要从事统筹大型西洋演唱会与国际音乐节。

JW王灏儿曾豪掷千万买渣甸山豪宅

事实上，JW王灏儿回复单身后依然财力雄厚，生活质素丝毫未受影响；失恋后的她更豪掷近千万港元，购入渣甸山豪宅自住，尽显吸金实力。现时她与「男友」同样在音乐产业中发展，JW王灏儿作为歌手，而王至尊则是幕后推手及演唱会策划人，双方在工作上自然有著许多共同话题与默契。JW王灏儿亦非常懂得爱屋及乌，不仅在音乐事业上与「男友」步伐一致，更全力支持对方的足球兴趣，频繁现身球场打气，成功融入「男友」的生活圈子。

相关阅读：JW王灏儿新恋情曝光？春风满面孖神秘男行商场 与破产富二代分手被揶揄不能共患难

JW王灏儿狠飞破产男友被批拒共患难？