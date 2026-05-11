江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁

22岁的熊子逸，曾在TVB人气剧集《亲亲我好妈》中饰演江美仪的细女「严茜聪」一角，当年凭借精灵乖巧的模样与自然的演技成功入屋，那份青涩与纯真至今仍留在不少剧迷心中。然而，她在拍毕该套剧集后，却出乎意料地选择了急流勇退，彻底息影。当时年纪轻轻的她，毅然决定与哥哥一同远赴新西兰求学，少在公众视野及幕前露面。不过，时光飞逝，长大后的熊子逸仍不时会在社交平台上更新个人近况。早前她的近照在网上疯传，其「女大十八变」的成熟样貌，与突飞猛进的傲人身材瞬间引起网民讨论。

熊子逸由清纯童星变身金发辣妹

熊子逸昔年远赴新西兰留学，如今已经长得亭亭玉立，与9年前在剧集里那个充满稚气的小女孩已经大不相同。当年那个13岁的清纯小学生，现今熊子逸染了一头极为抢眼的金发，在阳光照耀下更显得肌肤白滑。不仅如此，她的五官轮廓也褪去了昔日的婴儿肥，变得比小时候更加立体，五官精致。而最令网民感到无比震惊的，莫过于她那丰满的身材，面对她如此巨大且惊艳的视觉转变，网民纷纷表示震惊：「这真的是同一个人？」、「完全认唔出」，对她的华丽蜕变感到难以置信。

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熊子逸曾目睹表哥惨死

熊子逸过去在电视萤幕前总是展现出天真无邪、可爱活泼的一面，为观众带来不少欢乐，但其实在她灿烂的笑容背后，童年时期，却经历了常人难以想像的巨大创伤与悲痛。在她年仅9岁的时候，曾亲眼目击表哥不幸被跳楼妇人压死的惨况，这难以磨灭的画面在她幼小的心灵留下了极深的阴影；祸不单行的是，亲爱的弟弟又因血癌不幸离世；随后，她更经历了父母离异的家庭变故。接二连三的沉重打击，让年幼的她内心承载著莫大的悲痛与压力，一度患上抑郁症。

薛家燕赠2万元给熊子逸看心理医生

熊子逸后来进入了薛家燕开设的艺术中心修读课程，薛家燕察觉到她深受情绪困扰，不仅给予她无微不至的关怀，更慷慨地出资2万元，让她去寻求专业心理医生的帮助。在心理医生的专业治疗与前辈的温暖扶持下，熊子逸才一点一滴地成功走出重重阴霾，勇敢渡过了人生的黑暗难关。

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