Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-11 HKT
发布时间：10:00 2026-05-11 HKT

22岁的熊子逸，曾在TVB人气剧集《亲亲我好妈》中饰演江美仪的细女「严茜聪」一角，当年凭借精灵乖巧的模样与自然的演技成功入屋，那份青涩与纯真至今仍留在不少剧迷心中。然而，她在拍毕该套剧集后，却出乎意料地选择了急流勇退，彻底息影。当时年纪轻轻的她，毅然决定与哥哥一同远赴新西兰求学，少在公众视野及幕前露面。不过，时光飞逝，长大后的熊子逸仍不时会在社交平台上更新个人近况。早前她的近照在网上疯传，其「女大十八变」的成熟样貌，与突飞猛进的傲人身材瞬间引起网民讨论。

熊子逸由清纯童星变身金发辣妹

熊子逸昔年远赴新西兰留学，如今已经长得亭亭玉立，与9年前在剧集里那个充满稚气的小女孩已经大不相同。当年那个13岁的清纯小学生，现今熊子逸染了一头极为抢眼的金发，在阳光照耀下更显得肌肤白滑。不仅如此，她的五官轮廓也褪去了昔日的婴儿肥，变得比小时候更加立体，五官精致。而最令网民感到无比震惊的，莫过于她那丰满的身材，面对她如此巨大且惊艳的视觉转变，网民纷纷表示震惊：「这真的是同一个人？」、「完全认唔出」，对她的华丽蜕变感到难以置信。

相关阅读：江嘉敏宣布离巢TVB！短片晒一照疑闪婚？ 曾因剪短发跌Watt与有米男友分手

熊子逸曾目睹表哥惨死

熊子逸过去在电视萤幕前总是展现出天真无邪、可爱活泼的一面，为观众带来不少欢乐，但其实在她灿烂的笑容背后，童年时期，却经历了常人难以想像的巨大创伤与悲痛。在她年仅9岁的时候，曾亲眼目击表哥不幸被跳楼妇人压死的惨况，这难以磨灭的画面在她幼小的心灵留下了极深的阴影；祸不单行的是，亲爱的弟弟又因血癌不幸离世；随后，她更经历了父母离异的家庭变故。接二连三的沉重打击，让年幼的她内心承载著莫大的悲痛与压力，一度患上抑郁症。

薛家燕赠2万元给熊子逸看心理医生

熊子逸后来进入了薛家燕开设的艺术中心修读课程，薛家燕察觉到她深受情绪困扰，不仅给予她无微不至的关怀，更慷慨地出资2万元，让她去寻求专业心理医生的帮助。在心理医生的专业治疗与前辈的温暖扶持下，熊子逸才一点一滴地成功走出重重阴霾，勇敢渡过了人生的黑暗难关。

相关阅读：璀璨之城丨江美仪与吴卓羲相差8岁演母子大呻：唔系挂 曾合作《名媛望族》做偷情男女

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
11小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
10小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
13小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
11小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
12小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
3小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
20小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
22小时前
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
13小时前
第49期六合彩今晚（5月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,200万元。
六合彩︱头奖2200万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前