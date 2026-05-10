东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人

「何伯何太事件」曾掀全城热话，TVB节目《东张西望》今晚（10日）再次报导一宗疑似黄昏恋骗案。80岁的陈伯在节目中哭诉被61岁的伴侣K女士骗走一生积蓄，最终人财两失，他觉得自己成为「何伯」惨被女人骗情、骗财，他表示：「狠毒到冇人相信，我觉得佢真系百分百嘅何太呀！」

独居陈伯堕温柔陷阱发展黄昏恋

孤身一人的陈伯，因子女长大、生活产生摩擦而被迫独居。幸好他常参加同乡会活动，生活总算有个寄托。2024年11月，陈伯在同乡会聚会中邂逅了61岁的K女士，陈伯指当时女方初认识他已极之主动。陈伯忆述，K女士温柔体贴，对他关怀备至，令他大为倾心：「佢61岁做人阿二（情妇），冇同老公住埋一齐，跟住佢老公唔知边一年走咗，佢有两个仔，佢就同细仔住，叫我留个电话，大家联络吓。」K女士更称自己家族全都喜欢年纪大的伴侣，又赞陈伯外貌年轻，令他对这段黄昏恋充满憧憬，「佢话同我拍埋睇落差唔多，虽然我大过佢，但话我生得后生。」陈伯心花怒放，于是下定决心发展：「揾一个人做老伴，大家开开心心过埋下半辈子。」

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陈伯闪电同居献上积蓄

两人感情发展一日千里，K女士很快便以陈伯与家人不和为由，提议同居。虽然未正式注册，但K女士已要求陈伯购买龙凤鈪、戒指、项链等价值逾10万元的嫁妆。爱得投入的陈伯不虞有诈，更将自己一生辛苦储下，本应用作养老和医病的约23万元积蓄，全数转给对方。

然而，甜蜜的日子仅维持了大半年。一日陈伯回家，发现K女士已执拾细软，不辞而别，并抛下一句：「我唔同你做夫妻，同你做朋友。」陈伯顿时晴天霹雳，尝试联络对方，却发现电话已被封锁。他这才惊觉自己可能已堕入骗局，不禁悲从中来：「佢百分之百系存心欺骗我……前后简直系两个人！」

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老友记组「正义联盟」爆K女士有前科

如今陈伯三餐不继，需靠朋友接济，晚景十分凄凉。一众同乡会好友看不过眼，组成「正义联盟」为陈伯出头。有朋友指K女士早有行骗纪录，更有人爆料指K女士曾拒还钱给陈伯，表示：「我陪瞓咗一年，唔使钱咩？」直指K女士早有预谋。

K女士被《东张西望》团队追问时，情绪激动，反指陈伯的朋友骚扰她，令她血压飙升至190多度，更激动大喊：「想我死咗你先安乐？」陈伯的一名女性朋友更被K女士指控介入他们的恋情，该女士表示只是出于关心怕陈伯受骗，却无辜成为「第三者」。这段错综复杂的黄昏恋，究竟是真情错付，还是精心策划的骗局？明晚（11日）《东张西望》将会继续跟进事态发展。

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