Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

翁虹晒200对名鞋场面极震撼 鞋柜总值逾百万够付首期 曾遇车祸坐轮椅靠高跟鞋重新站起

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-11 HKT
发布时间：11:00 2026-05-11 HKT

57岁的「冻龄女神」翁虹，近日在社交平台上分享了一段影片，大方公开自己珍藏的鞋柜，琳瑯满目的名牌鞋子，数量竟高达200多双，场面极其震撼。从数千元到过万元的名贵高跟鞋、长靴、运动鞋应有尽有，有网民粗略估算，整个鞋柜的总价值随时超过百万，足以支付一层楼的首期，其惊人财力再度引发热议。

翁虹遇车祸靠靓鞋成康复动力

影片中，翁虹将二百多双鞋子铺满一地，逐一分享每双鞋背后的故事与回忆。她坦言，这些不仅是鞋子，更是承载了她半生演艺生涯的印记。当中，有为了在慈善活动上保持最佳仪态，而忍痛站立数小时的「战鞋」；亦有2008年在北京零下15度的严寒中，拍摄贺年歌曲《虹运当头》MV时所穿的火红靴子。最令人动容的，莫过于她忆述2001年因车祸重伤，一度需以轮椅代步的黑暗时期。当时，她将一双精美的高跟鞋放在眼前，以此作为复健的动力，激励自己「总有一天会穿上你，重回舞台」。

相关阅读：翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感

翁虹囡囡遗传妈妈美女基因

翁虹独特的家庭经营之道更显智慧，她与第二任丈夫、富商刘冠廷结婚多年，育有一名现年18岁的女儿刘莳。女儿遗传了妈妈的优良基因，外貌甜美，准备踏入演艺圈。然而，翁虹去年自爆与丈夫已「分居」三年，一度引发外界对他们婚姻状况的猜测。事实上，这并非感情生变，而是夫妇二人为了女儿作出的精心安排。由于女儿在国外读书，而丈夫需处理海外业务，翁虹亦要频繁往返内地拍剧，二人协议必须有一方陪伴在女儿身边，因此开始了这种两地生活的模式。

翁虹夫妇曾签出轨罚款协议 

翁虹曾透露，与老公为了确保女儿无论在任何情况下都能得到照顾，跟老公约定从不乘坐同一班飞机，以防不幸发生意外。此外，夫妇在婚前更签订了「出轨罚款协议」，若任何一方不忠，将面临高达100万美金的巨额罚款。翁虹笑称，这份协议是对彼此的信心保证，相信永远不会有动用它的一天。

相关阅读：90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT