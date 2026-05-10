泰国女星Mild早知老公性侵弟弟？Hiso Psi哭诉被强奸12年全家族知情 Singha胜狮啤酒爆豪门丑闻

泰国最大家族企业之一、胜狮（Singha）啤酒集团爆出震撼亚洲的豪门丑闻。集团继承人、女星Mild Wiraporn(มายด์)的老公Hiso Pi，近日遭其亲生弟弟Hiso Psi在facebook发布影片，泣诉自己从青少年时期开始，遭受亲哥哥Hiso Pi长达12年的性侵犯，而整个家族对他被亲兄强奸一事不仅知情，甚至为了名声选择沉默和打压，事件引发泰国社会哗然。

弟弟Hiso Psi泪诉全家都是帮凶

5月9日，Hiso Psi亲自录制影片，声泪俱下地揭露了这段不堪回首的过往。他在影片中明确指出：「强奸我的人，是我的亲哥哥。」Hiso Psi控诉，施暴者并非外界曾传言的保姆，而是他的亲哥哥Hiso Pi。暴行发生在他未成年期间，持续了整整12年，地点甚至包括自己的家中。更让他心碎的是，他手中握有哥哥亲口承认罪行的录音证据，并曾将其播放给母亲及所有家族长辈听，但家里的每个人知道兄长恶行后，却没有任何人为他挺身而出。

Hiso Psi在影片中说：「我无数次向长辈求助，换来的却是指责和要求我息事宁人。」家人为了维护家族名誉，不仅对他的求救视若无睹，甚至统一指责他「不孝」、「忘恩负义」。

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母亲起诉Hiso Psi破坏家族名誉

Hiso Psi透露，母亲非但没有保护他，甚至要求他道歉，早前更以「破坏家族名誉」为由对他提起诉讼，目的是为了收回祖父留给他的数亿泰币财产。

女星Mild被指早知老公强奸弟弟

而Hiso Pi的老婆、知名女星Mild，也被卷入这场风波。据指，Hiso Psi在哥哥2025年底与Mild举行盛大婚礼前，曾多次联系女方，试图揭露真相，但Mild依然选择结婚，并禁止Hiso Psi参加婚礼。Mild刚于今年5月宣布怀孕，如今老公却身陷如此严重的指控，引起网民讨论。

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Hiso Psi指控哥哥Hiso Pi强奸的影片曝光后，在泰国及周边地区的社交平台上掀起轩然大波。网民纷纷表示震惊和愤怒：「亲哥哥作案，全家都是帮凶，这是什么魔鬼家庭！」、「以前还觉得Singha家族是豪门清流，这下彻底打脸了。」、「有录音证据都没用，豪门眼里只有面子。母亲不保护儿子就算了，还反过来告他、抢遗产，简直不配当妈！」、「受害者到底做错了甚么？要一辈子活在阴影里，还被家人指责，太令人窒息了。」

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