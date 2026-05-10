施明离世后两子首度母亲节 李泳汉隐瞒亡母安葬地 李泳豪贴童年影片流露思念之情

今天（5月10日）是母亲节，亦是李家鼎儿子李泳汉、李泳豪在母亲施明离世后度过的首个母亲节。早前李泳豪爆出因哥哥李泳汉未有告知施明安葬地点，而导致他与父亲一直未能拜祭施明。李泳豪于母亲节未能到亡母墓前表心意，只好在IG上载了一段童年时与妈妈施明合拍的珍贵影片，并写下：「妈，母亲节快乐。」字句虽短，但情意真挚，流露出对亡母的无限思念。

李泳豪贴童年片悼念亡母施明

从影片中可见，画面充满怀旧感，地点似乎在户外一个山坡草地上。当时年纪尚幼、戴著眼镜的李泳豪，被年轻的妈妈施明从身后温柔地拥抱著。母子二人面对镜头，施明脸上挂著慈爱的笑容，轻抚著儿子，而李泳豪则露出天真烂漫的笑容，母子情深，画面温馨感人。影片配上Boyz II Men的歌曲《A Song For Mama》，更添几分伤感与怀念之情。

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李泳豪获广大网民支持

不少网民在帖文下留言为李泳豪打气，例如：「豪仔保重！好好照顾爸爸，妈妈在天家会看到你的孝心」、「豪仔妈妈会知道的，你都要加油」、「加油一定撑你」，希望他能与父亲李家鼎好好生活。

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李家连月爆家庭纠纷成全城热话

李家鼎早前公开录音揭李泳汉谋家产真面目，及后李泳汉亦公开录音指控李泳豪夫妇软禁父亲李家鼎（鼎爷）并操控其财产；李泳豪随即以完整未删剪版录音反击，再揭露李家鼎实为难抵大仔长期索求巨额金钱至积蓄见底，才吓得不敢开门而向细仔求救。李泳豪指出，哥哥李泳汉不仅破坏了他们为保护父亲200万元养老金而设的联名户口计划，更令李家鼎需为长期卧床休养的施明偿还不明卡数，甚至曾因保单问题出言恐吓父亲。李泳豪强调与妻子只是挺身为父挡箭及把关财务，所谓「软禁」纯属无稽之谈，令这场因财失义的兄弟决裂风波持续成为全城热话。

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李泳汉粗口逼供谋李家鼎2百万定期？