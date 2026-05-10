雷庄𠒇穿比坚尼尽展S型曲线 晒丰满上围与坚挺蜜桃臀 「最丑港姐」蜕变有新身份

31岁的2017年香港小姐冠军雷庄𠒇（Juliette），曾被外界封为「最丑港姐」，近年颜值与身材不断进化，状态比当年夺冠时有过之而无不及。自参选以来，她的外貌一直成为外界焦点，更曾被网民狠批。然而，她并未被负评击倒，反而蜕变成自信美人。近日，她分享性感比坚尼泳照，火辣程度引网民讨论。

雷庄𠒇穿极致高衩泳衣大晒蜜桃臀

照片中的雷庄𠒇，换上设计大胆、布料极少的比坚尼，将她傲人的身材展露无遗；而下半身极具挑逗性的高衩设计，不仅完美勾勒出浑圆紧致的蜜桃臀，更无限拉长了她的腿部比例。无论是躺在椅上慵懒地舒展极致的S型曲线，还是手持泳圈准备下水，她都完美展现出苦练而来的零赘肉魔鬼身材，清晰可见的结实马甲线腹肌、匀称纤长的蜜大腿，加上一身充满阳光气息的健康古铜色肌肤，每一吋都散发著狂野的力量与性感美，用实力彻底打破了昔日的标签。

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雷庄𠒇化身排球猛将勇夺「最佳进攻手」

雷庄𠒇的魔鬼体态，绝对归功于她对运动的热爱，而她更将这份热情完美转化为竞技场上的辉煌成绩。在近期的香港本地排球联赛中，她所属的球队「SHARKS」过关斩将，最终勇夺冠军宝座。雷庄𠒇身披13号球衣，凭借出色的球技与凌厉攻势，个人荣获「最佳进攻手」的殊荣。从比赛精华影片中可见，她在场上反应敏捷、弹跳力惊人，每一次的起跳扣杀都充满力量与技巧，无论是高点重扣还是精准压线进攻，都尽显皇牌主攻手的霸气。

雷庄𠒇摆脱「最丑港姐」包袱加国重新出发

无论在球场上还是事业上，雷庄𠒇都展现出不屈不挠的拼劲。出身于大富之家的她，父亲是拥有亿万身家的设计师雷葆文，但她从未因此停下自我追求的脚步。当年卸任港姐后，她选择回加拿大发展，并专注于模特儿及演员工作。在更广阔的发展空间里，她摆脱了传统港姐的框架，作风越见大胆及欧美化。在毫无包袱的环境下，她不仅外貌精致度大幅提升，那份由内而外散发的从容，更让她能轻松驾驭各种高难度的拍摄工作，让网民对她另眼相看。

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雷庄𠒇富爸爸雷葆文拥有逾亿身家：