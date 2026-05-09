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郭富城衢州演唱会前出巡吃麻辣火锅  大量彪悍保镳护驾显天王霸气  网民错重点：天王好娇小

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-09 HKT
发布时间：22:00 2026-05-09 HKT

现年60岁的天王郭富城即将在浙江衢州举行演唱会，向来是「无辣不欢」的他，在开唱前夕也不忘满足口腹之欲。昨晚，郭富城被发现在工作人员及大批保镳护送下，现身当地一家著名的麻辣火锅店，大快朵颐，其天王级的排场，尽显霸气！

郭富城吃火锅劲大阵仗

郭富城当晚乘坐专车抵达火锅店门外，车门一开，随即有十多名身穿黑衫黑裤、身材彪悍的保镳一拥而上，将他密不透风地包围起来，形成一道人墙，从马路边一直护送到店舖门内。当日郭富城身穿深色Polo衫和长裤，打扮低调，并戴上口罩。虽然他一路上低头快步而行，似乎不想被其他食客认出，但身后紧随著的庞大团队，反而令他成为全场焦点，阵仗之大，引来店内外不少人围观。到离开时，同样是「前呼后拥」的盛大场面，天王气势展露无遗。

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郭富城被赞娇小可爱

虽然整个过程气势十足，但影片曝光后，不少网民却将重点放在郭富城的身材上。有人留言指他「娇小可爱呢」，更有网民表示「他真的好娇小，可想而知方媛有多小只」，意外的留言令人忍俊不禁。

郭富城受爸爸训练变麻辣狂迷

众所周知，郭富城是演艺圈中著名的「麻辣锅狂热分子」。他对火锅的热爱长达二十多年，尤其钟爱台湾老字号麻辣锅名店「太和殿」。而在香港，他亦曾为火锅店开幕礼担任嘉宾，当时老板更豪气送上一张「一世任食卡」，让郭富城又惊又喜，当时他更开玩笑说：「那我可要保持健康，才能一直吃下去。」郭富城也曾透露，自己对辣的喜爱源自父亲，小时候爸爸常在宵夜时训练他吃辣，久而久之便培养出了无辣不欢的饮食习惯。

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