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黄夏蕙于公立医院急症室苦等半天 网民：唔睇私家？ 早前自爆完成继承胡百全遗产手续

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-10 HKT
发布时间：12:00 2026-05-10 HKT

现年95岁的黄夏蕙日前惊爆入院，有指黄夏蕙因为右脚发炎，于下午4时便前往医院急症室求诊。由于黄夏蕙的伤势不算太严重，被分流为「非紧急」类别，导致她在急症室大堂经历了漫长的等待，引起网民热议。

黄夏蕙获好友贴身照顾

黄夏蕙在医院等候期间，一度等到打瞌睡，虽然右脚发炎带来不适，但黄夏蕙只能坐在等候区的胶椅上，从下午4时等到夜深人静，预计要到凌晨4时才有机会见医生，足足苦等12小时，幸好黄夏蕙身边有几位仗义好友陪伴在侧，安抚其情绪。

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黄夏蕙财务状况受质疑

黄夏蕙在急症室苦候的消息曝光，即引起网民关注，不少网民认为黄夏蕙已届高龄，仍要受苦表示心痛，同时亦有网民对其财务状况质疑：「黄夏蕙唔系有基金生活费咩？点解唔直接拎遗产去睇私家医生？洗乜喺度等十几个钟分流！」、「年纪咁大，有钱就去私家啦，何必辛辛苦苦霸公立位？」

黄夏蕙早年与已故已婚富豪律师胡百全有一段情，二人有6名子女，黄夏蕙曾住在跑马地豪宅，每月有30万家用，胡百全留有基金支付黄夏蕙及仔女的生活费。黄夏蕙于1983年与「香港赛车之父」潘炳烈再婚，二人一度到美国生活，近年却因潘炳烈坚决留美定居，黄夏蕙独自返港。

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黄夏蕙曾沦为三无长者

黄夏蕙早年遭损友骗去西贡匡湖居物业业权，一度无家可归，一度沦为「无资产、无积蓄、无依靠」三无长者，晚年蜗居新田160呎过渡屋，要靠每月4,195元长生津度日，直到6名子女惊悉母亲黄夏蕙的困境，才发现每月有生活费的黄夏蕙，将资产用到营运「夏蕙慈善基金」上，而今年初黄夏蕙透露已完成办理所有接收胡百全遗产的手续。

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